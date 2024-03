Megrázó: így mondta el gyermekeinek Katalin hercegné, hogy rákos

Múlt pénteken egy videóüzenetben jelentette be Katalin hercegné: rákkal küzd. Mindez sokkolta szó szerint az egész világot, kiváltképp annak a fényében, hogy az utóbbi időben egyre meredekebb teóriák, összeesküvés-elméletek láttak napvilágot Vilmos feleségének tervezett, január közepi műtétje óta, a hercegné ugyanis azóta nem mutatkozott nyilvánosan, és sokáig senki sem tudott semmit, mi lehet vele. Volt aki már válásról beszélt, végül azonban kiderült: egy súlyos kórral kell szembe néznie.

Katlin alighanem élete egyik legnehezebb beszélgetésén van túl: közölnie kellett három gyermekével, hogy rákos Fotó: Anadolu via AFP

Belső források szerint Katalin – aki pontosan tisztában volt azzal, milyen őrült pletykák keringenek róla – tudatosan választotta azt, hogy a betegségét taglaló videóban ne a férje mellett, hanem egyedül szerepeljen. Bizonyos, hogy Vilmos volt az első, aki értesült a bajról, most azonban az is kiderült, hogyan zajlott, amikor a pár elárulta a szomorú hírt a gyermekeiknek, Györgynek, Saroltának és Lajosnak. Mint ismert, György – aki Vilmost követi a trónöröklési rendben – már 10 éves, Sarolta 8, de az ötéves Lajos is elég idős ahhoz, hogy megértse, min megy keresztül az édesanyjuk.

Így mondta el három gyermekének Katalin hercegné, hogy rákos

Katalin és Vilmos meghitt hangulatot teremtett, leültették a gyermekeit, majd biztosították őket arról, hogy édesanyjuk ugyan beteg, de minden rendben lesz, rendbe fog jönni. Szakértők szerint már a bejelentés időzítése sem véletlen: ezt is a gyermekeikhez igazították. Múlt pénteken kezdődött meg ugyanis a brit közintézményekben a tavaszi szünet a gyermekek számára, így a kicsik nem az osztálytársaik körében, hanem otthon, családi körben dolgozhatták fel a drámai hírt.

Katalin egyébként a betegségét taglaló videóban is kiemelte: nagy segítség számára a gyógyulás során, hogy szeretteire fókuszál:

– Megnyugtattam őket, hogy jól vagyok, és minden nap egyre erősebb vagyok azáltal, hogy azokra a dolgokra koncentrálok, amelyek segítenek meggyógyulni az elmémben, a testemben és a lelkemben.