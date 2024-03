Ez a húsvét bombahíre - megőrülnek az Aldi vásárlói az új termékekért

A Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Ekkor emlékezünk meg arról, hogy Jézust Krisztust keresztre feszítették, kínhalált szenvedett az emberek bűneiért, harmadnapra pedig feltámadott. Feltámadásával jött létre a keresztény egyház, s azóta minden évben méltóképpen igyekszünk megemlékezni az áldozatáról. Ahogyan azonban a karácsony, úgy a húsvét is világiasodott, és már nemcsak azok ünneplik, akik hívő emberek. Az egyházi ünnepek világiasodásával pedig új jelképek léptek színre: húsvétkor ilyen például a nyuszi és a répa. Az Aldi most erre a vonalra ült fel, és új húsvéti termékeket vezetett be.

Sokan vannak odáig az Aldiért / Fotó: aldi.hu

Az üzletek már gőzerővel készülnek a húsvétra, ami nem is meglepő, hiszen a hónap végén máris itt vannak az ünnepek. A polcokra már felkerültek a húsvéti csokik és a dekorációk, és ez szerte Európában így van. Az angol Aldi pedig egy hatalmas dobással örvendeztette meg a vásárlóit. Egy új kabalát dobott ugyanis a piacra: egy mosolygós kis répát öltöztetnek vagy bárány-, vagy nyuszijelmezbe. Az aranyos plüssfigura sokak szívét megnyerte, és a vásárlók alig várják, hogy hazavihessék őket - írja a The Sun.