Bombaként robbantotta a hírt a Nestlé - húsvéttól minden más lesz

Bár naptárilag a húsvét már nincs is olyan messze, azért lelkileg még fel kell készülnünk a keresztények legnagyobb ünnepére. Holnap van Hamvazószerda, azaz a nagyböjt első napja. A 40 napig tartó önmegtartóztatás után hagyományosan rendkívül finom ételek kerülnek az asztalra: sonka, tojás, bárány, finomabbnál finomabb sültek, és persze ilyenkor halmozzuk fel a sok édességet is. Ezzel kapcsolatban a Nestlé fontos bejelentést tett. Az idei húsvétra ugyanis elképesztő finomságot dob a piarca.

Igazi ínyencséggel készül a Nestlé

Az angol sajtóértesülések szerint a Nestlé fantasztikusan finom új csokoládét dob piacra húsvétra. Már vannak olyan szerencsés vevők, akik megkóstolhatták, ők pedig be is számoltak arról, milyen finom az új édesség. Azt mondják, olyan az íze, mint a Nutelláé: a buborékos csokoládé csokis-mogyorós ízben érkezik, hogy elkápráztassa a vevőket - írja a The Sun.

Sokakat elvarázsolt az új édesség / Fotó: Facebook

Az angolok ennek különösem örülnek, ugyanis nemrégiben hatalmas botrány tört ki a Nestlé körül, amiért beszűntették a mindenki kedvenc édességének a forgalmazását. Sokan fogalmazták meg a csokis rúd hiányát, az élelmiszergyártó azonban bízik abban, hogy ezzel kárpótolhatja a vevőket. Azt még nem lehet tudni, hogy a Nestlé Aero share-a-bubble Magyarországon is a polcokra kerül-e, de az bizonyos, hogy itt is nagy népszerűségnek örvendene.