Videóra vették az UFO-támadást – állítja két nyugalmazott katona

Szinte mindenkit izgat a kérdés, létezik-e intelligens élet a Földön kívül. Már a tudósok is komolyan foglalkoznak az idegenek létezésének lehetőségével, ugyanakkor vannak, akik állítják: nem csak hogy vannak "kis zöld emberkék", de már az első "harmadik típusú találkozás" is megtörtént – csupán a nagyhatalmak ezt el akarják titkolni a nyilvánosság elől. Hogy mindez mennyire összeesküvés-elmélet vagy a valóság, az mindenki döntse el maga, az azonban tény, hogy már az Egyesült Államok is a legfelsőbb szinteken foglalkozik az úgynevezett UFO-aktákkal. Most az Amerikai Légierő két volt tisztje tálalt ki: elmondásuk szerint a hadsereg nem csak tud az idegenek létezéséről, de a CIA-val karöltve aktívan részt is vettek a földönkívüliek látogatásainak eltitkolásában. Szavaikat ugyanakkor erős fenntartásokkal kell kezelni, hiszen bizonyítékokat nem tud bemutatni, amivel alátámasztaná azokat.

Vajon léteznek idegenek? Több katona állítja: már jártak is a Földön Fotó: Pixabay

De lássuk, miket is állít a két exkatona! Bob Jacobs hadnagy és Florenze Mansmann őrnagy azt állítja: még 1964-ben egy repülő csészealj valamiféle lézerrel lelőtt egy teszt nukleáris fegyvert. A támadásról videófelvétel is készült, amit volt szerencséjük látni – ennek azonban később nyoma veszett. Elmondásuk szerint pár nappal az incidens után megjelent két, civilbe öltözött CIA-ügynök, és lefoglalta a videót, amiről ezt követően mintha eltűnt volna a föld színéről.

Egy másik volt katona egyébként 1967-ből számolt be hasonló eseményről – emlékeztet a Mirror.

Jacobs és Mansmann UFO-beszámolója egyébként megfelel a kor kliséinek: az űrhajót lapos körként írják le, közében kupolaszerű kiemelkedéssel, alul lassan forgó, fényes résszel.