A terhesség jelei: a legapróbbaktól a bizonyosságig

Gyakoribb pisilési inger

Bár ez a tünet leginkább a terhesség későbbi szakaszában jelentkezik, amikor a növekvő méh nyomja a húgyhólyagot, meglepően sokan tapasztalják már az első hetekben is. Második kisbabám várásakor ez volt az egyik jel, ami feltűnt – hirtelen éjszaka is fel kellett kelnem, és nem a hűtőszekrény vonzott annyira, hanem a fürdőszoba, ami korábban nem volt jellemző.

Változó étvágy, furcsa ételpreferenciák

Bár a jellegzetes „savanyú uborka és csokifagyi” kombináció nálam soha nem jelentkezett, a harmadik terhességemnél hirtelen megnőtt a citrusos ételek iránti vágyam, és egyszerűen nem tudtam betelni a grépfrúttal – pedig korábban nem is szerettem igazán! A hányinger mellett az étvágy hirtelen változása, bizonyos ételek iránti vonzalom vagy éppen határozott undor is jelezheti a terhességet.

A hányinger – nem csak a reggeli órákban

A reggeli rosszullét talán a legismertebb a terhesség jelei közül, de az elnevezés kicsit félrevezető. A terhességi hányinger bármikor jelentkezhet a nap folyamán – az én esetemben mindhárom babánál más-más időpontban: az elsőnél reggel, a másodiknál délután, a harmadiknál pedig szinte egész nap küzdöttem vele. És persze léteznek olyan szerencsés kismamák, akik csak hírből ismerik ezt az egészet. Érdekességképpen: a terhességi hányinger „hivatalosan” általában a 6. hét körül kezdődik és a 12-14. hétig tart, de ez is jelentősen eltérhet egyénenként. (Ismerek olyat, aki az egész terhessége alatt küzdött a hányingerrel – de szerencsére ez ritkább.)

A fokozott szaglás, és az ízérzékelés változása

„Ez a szag mindig is ilyen erős volt?” – kérdeztem magamtól gyakran az első trimeszterben. A terhesség korai jelei között meglepően sok nő számol be fokozott szaglásról, ami számomra is egyértelmű jel volt mindhárom terhességemnél. Hirtelen olyan illatokat is éreztem, amiket korábban nem, és egyes szagok, amik korábban semlegesek voltak, hirtelen elviselhetetlenné váltak. Ez a jelenség összekapcsolódik az ízérzékelés változásával is. Kedvenc ételeim néha idegennek, furcsának tűntek, míg korábban sosem kedvelt ízek vonzóvá váltak. Ez nem csak az uborka-effektus, nálam a tökfőzelék és a szintén bizarr káposztás kocka lett a favorit, amit utoljára az iskolai menzán ettem meg muszájból. Nyugalom, mindez a hormonális változások hatására történik, megéri kitartani, és biztosan el is múlik.