Ilyen a földönkívüliek hangja: Egy magyar nő állítja, hogy hangfelvételt készített az idegen lényekről - Videó

Korábban a Borsnak adott interjút az a fiatal tiszaföldvári pár, Rita és Ferenc, akik azt állítják: már többször találkoztak űrlényekkel. Az egyik alkalommal a szemük láttára szállt le egy űrhajó a szántóföldjükre, míg egy másik alkalommal véletlenül közös képet is tudtak készíteni velük. Beszámolójuk után Rita egy ismerőse felkereste a párt és

azt állította nekik, hogy abban az időpontban, amikor ők végig nézték a UFO leszállását, neki egy hátborzongató hangot sikerült rögzítenie.





A fiatal párról készült kép, amin állítólag egy űrlény is látszik Fotó: olvasói

Szántóföldre szállt le az UFO

Rita és Ferenc lapunknak elmesélte, miszerint 2-3 évvel ezelőtt a saját szemükkel és egy távcső segítségével láttak leszállni egy űrhajtót a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei puszapói tanyájukon. Rita a házuk tetőterébe ment csillagokat nézni, de ekkor valami egészen mást vett észre.

- Olyan volt, mintha egy csillag mozogna. Szóltam is a páromnak, hogy jöjjön megnézni. Néha megállt egy helyben, majd folytatta az ereszkedést. A szántóföld után van egy kis erdő, tőlünk olyan egy kilométerre. A fáknál ért földet ez a valami. Ilyen fénycsóvát is adott ki magából, nem tudom pontosan, ezt hogyan hívják. Egy sugarat adott ki magából. Nagyjából egy óra volt, mire leérkezett oda. A fák mögött állt. Piros, zöld, fehér, kék fényekkel világított. Szemmel is látható volt, de nekünk a csillagnézéshez

van egy elég jó minőségű teleszkópunk is, azzal figyeltük az idegen tárgyat, amire így „ráközelítve” egyértelműen kiderült, hogy űrhajó.

A fiatal pár szerint az észlelés tavaly nyáron este tíz és éjfél között történhetett.

A fák kicsit eltakarták, de egyértelműen látszott, hogy gömb, ami körbe forog. Erősen sugározta a fényeket magából

– zárta.

Mutatjuk közelről is Fotó: olvasói

Ez biztosan nem emberi beszéd, de akkor mi?

Ritáék interjúja után a nőt felkereste egy barátja, hogy mutatnia kell neki valamit. Egy hangfelvétel volt az, amit a nő a párjának készített, de amikor visszahallgatta kiderült, a hangja helyett valami egészen mást rögzített.

Az egyik ismerősöm látta a cikket rólunk és azonnal megkeresett. Megkérdezte, hogy mikor volt pontosan az, amikor láttuk leszállni az UFO-t… Eléggé kiakadt, mert mondta, hogy pont ugyan akkor ő otthon volt, főzött. Készíteni akart közben a párjának egy hangfelvételt, amin beszél hozzá. Elküldés előtt visszahallgatta és kiderült, hogy valami érdekes zaj van a hangfelvételen

- fejtette ki Rita, aki szerint elképzelhető, hogy mikor idegen lényeg szálltak le, megzavarták az elektromos berendezéseinket, így a telefont is, szerint az is elképzelhető, hogy az ő hangjukat, frekvenciájukat vehette fel az ismerőse.

Szivárványszínű UFO az égen? Ritának és barátainak korábban sikerült olyan képet készítenie, ami pontosan olyan fényekben tündöklő gömb volt, mint amit ők is láttak leszállni a szántóföldjükön. A fiatal nő szerdán (január 10.) tartott hazafelé két barátjával, amikor az égre pillantva megláttak egy ismeretlen, szivárványszínekben pompázó idegen tárgyat, ami össze-vissza mozgott az égen. Szerinte űrlényekről van szó, amik rengetegszer látogatják meg a bolygónkat.