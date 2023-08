"Nem létező jelenségről nem tartanak kongresszusi meghallgatást" – megszólal a magyar UFO-kutató, itt az igazság

Mindig is izgatta az emberiséget, hogy van-e más civilizáció, mint amit ismerünk, lakják-e még az Univerzumot más intelligens lények és ha igen, akkor milyenek. De arra még nem volt példa, hogy az UFO-kérdéssel olyan komoly emberek foglalkozzanak, mint akik az USA Kongresszusában ülnek. Július 26-án ez is megtörtént: a Kongresszus meghallgatott három veteránt, akik arra figyelmeztettek, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek a földönkívüliekkel kapcsolatos megfigyelések. A Bors a magyar UFO-kutatót, Kriston Endrét kérdezte.

Ilyen légköri jelenség nincs Fotó: 2022 Vice Media LLC/ National Geographic / SWNS

Az 1960-as évek elején 1947-ig visszamenőleg megvizsgálták azokat az eseteket, amikor "repülő csészealjakról" számoltak be. Akkor az UFO, azaz Unidentified Flying Object, vagyis azonosítatlan repülő objektum elnevezést használták és azóta is ezen a néven emlegetjük a megmagyarázhatatlan észleléseket. Az utóbbi időben azonban a kifejezést UAP-ra módosították, illetve amikor komolyan akarnak beszélni róla, ezt használják, ami az Unidenfied Aerial Phenomenons betűjele, vagyis azonosíthatatlan légi jelenség. Július 26-án három nyugalmazott katonai vezető tanúskodott UAP-okról a képviselőházi meghallgatáson Amerikában, akik nehezményezték, hogy a kormány túlságosan titkolózik ezekkel kapcsolatban. Ryan Graves, a haditengerészet volt pilótája úgy vélte, ha az azonosíthatatlan tárgyak külföldi drónok, akkor ez "sürgősen megoldandó nemzetbiztonsági gond", ha viszont valami másról van szó, akkor az a tudomány dolga.

Mindkét esetben aggodalomra adnak okot a repülésbiztonság szempontjából az azonosíthatatlan objektumok

– jelentette ki. Lapunk Kriston Endrét, a Hihetetlen Magazin szerkesztőjét kérdezte, mire véljük, hogy ma már nyíltan beszélnek a jelenségről az amerikai kongresszusban is.

Ma már nem az a kérdés, hogy vannak-e UFO-k, hanem hogy mikor mit árulnak el a tapasztalt jelenségekről

– vélekedik az UFO-kutató. – 2014. körül az amerikai hadseregen belül elkezdtek ezzel komolyan foglalkozni, és tavaly már konkrét utasítást adtak ki, hogy minden haderőben mindenki köteles az UAP bejelentésére, sőt még a Nemzeti Gárda tagjai is. A Pentagonon belül felállt egy kutatóbizottság, mivel a republikánusok és a demokraták egyaránt kíváncsiak arra, hogy mi történik a fejük fölött – mondta Kriston Endre.

Kriston Endre évtizedek óta foglalkozik az UFO-kal Fotó: Bors

Tavaly három olyan incidens is történt, amikor vadászgépek rálőttek azonosíthatatlan objektumra. A kongresszusi meghallgatáson Ryen Graves pilóta, ex-tengerészhadnagy elmondta, hogy ő üldözőbe is vett egy ilyet. David Favour nyugalmazott haditengerészeti parancsnok részletes leírást is adott. Amit látott, az egy nagy méretű, átlátszó gömbben elhelyezkedő szabályos kocka, aminek a sarkai érintik a gömböt. Ilyen repülő tárgyat nem ismerünk, nem lehet összetéveszteni egy kínai kém léggömbbel és semmiképpen sem légköri jelenség. A sorsáról azonban hallgatnak.

A kongresszusi meghallgatáson hiteles beszámolókat vártak. Fotó: KEVIN DIETSCH

– Mostanában derült ki, hogy a NASA-nál évtizedek óta feljegyzik azokat az anomáliákat, amiket űrhajósok észlelnek az űrben, és ami nem nevezhető légköri jelenségnek ott, ahol nincs légkör. David Grusch, a Pentagon korábbi hírszerző tisztje állítja, hogy lőttek már le UFO-kat, és ezek fedélzetén nem földi eredetű biológiai lények maradványait találták. Hogy ezekről miért hallgatnak, annak az lehet az oka, hogy ezzel olyan idegen technológia kerül az emberiség birtokába, ami hatalmas technikai előny lehet más nemzetekkel szemben, és ez nemzetvédelmi titok. A másik probléma, hogy ha kiderülne, hogy nem vagyunk egyedül a világűrben és léteznek rajtunk kívül is intelligens létformák, akkor ez ideológiai, vallási és tudományos szempontból is megzavarná az emberiséget. Politikai szempontból pedig felvetődne a kérdés, hogy az USA miért lőtte le egy idegen civilizáció képviselőjét ahelyett, hogy kapcsolatba lépett volna vele. Jobb döntésnek tartották a megsemmisítést, az elrejtést – vélekedik az UFO szakértő.

Ki dönti el, hogy ez hiteles bizonyíték-e idegen civilizációk létezésére? Fotó: UNITED STATES AIR FORCE

Azt bizonyítani, hogy egy jelenségről adott hír hiteles-e vagy nem, nagyon nehéz. Van olyan beszámoló, hogy négy személy ült egy autóban, amikor előttük az országútra leszállt egy azonosíthatatlan tárgy, a gépkocsi minden elektronikája és a mobilok is üzemképtelenné váltak, így a jelenetet nem lehetett rögzíteni. Ezzel szemben a vadászpilóták által készített felvételek hitelesek és az is, ha négy űrhajós ugyanazt látja az űrben, amit rögzít a földi irányító központ is.

– A tényeket addig lehet eltitkolni, amíg a Pentagon úgy nem dönt, hogy ezeket nyilvánosságra hozza akkor is, ha ebből pánik lesz, ahogyan 1938-ban a Világok harca című rádiójátékból, amit igaznak hittek. Pedig eljön az idő, amikor ki kell mondani, hogy miért kötelező az amerikai haderőnek jelentést tennie ilyen esetekről és miért volt az amerikai kongresszusi meghallgatás, ha nem is létezik a jelenség – mondta Kriston Endre.