"Mintát vettek a gerincvelőmből" - rendszeresen látogatják az UFO-k Zsuzsannát - videó

Szinte minden napra jut olyan történet, amely furcsa, sokszor megmagyarázhatatlan jelenségekről szól. J. Zsuzsanna rendszeresen követi ezeket a főként közösségi médiában feltűnő történeteket, amelyekből olykor a magyar X-akták önjelölt ügynökei is adatbázisukba emelnek - szerintük - valós eseteket. A 70 éves Zsuzsanna váltig állítja, nemcsak hogy léteznek a földönkívüliek, rendszeresen látogatják is őt. Még felvételt is készített róluk.

“Gerincvelőmintát vettek tőlem”

A nyugdíjas nő egy UFO-jelenségekkel foglalkozó Facebook-csoportban szokott beszámolni róla, hogy idegenek járnak hozzá. Sokan nem hisznek neki, de ő igenis tudja, miket látott az elmúlt 68 év alatt. Úgy véli, negyedik típusú találkozásai voltak: olyanok, amikor a földönkívüliek elrabolják az embereket.

- Gyerekkorom óta látogatnak a földönkívüliek. Tizenkét éves voltam, amikor először tapasztaltam fizikai kontaktust velük. Szerintem gerincvelőmintát vehettek tőlem, mert utána napokig nem tudtam lehajolni, csak ülve tudtam felvenni a cipőmet - kezdte el történetét Zsuzsanna.

Az asszony Mésztegnyőn nőtt fel. Nem emlékszik rá, mi történt, amikor az idegenek először elvitték őt. Sokként élte meg. A kreativitásában mégis felidézte a találkozást.

- Napközis voltam, és a tanárnő kérte tőlünk, írjunk egy rövid történetet. Az irományt nem őriztem meg, de emlékszem, az oktató azt mondta, nagyon jó sci-fi történetet írtam. Biztos vagyok benne, hogy az első találkozásból írtam a fantasyt - folytatta az asszony.

“A lakásban rettenetes bűz volt”

Az idegenek többször is visszatértek hozzá az elmúlt évek alatt. Harminchárom éves volt, amikor már nemcsak a testén, a lakáson belül is érezte, hogy idegenek látogatják.

Ekkor már egyedül éltem. 1987-et írtunk. Épp a fürdőkádban feküdtem, amikor éreztem, hogy a gerincem mentén, egy pontban ég a bőröm. Pár nappal később egy 5 forintos nagyságú égésnyom jelent meg a fájdalom helyén, három tűszúrás nyommal. A lakásban abban az időben rettenetes bűz volt. A folyosón lévő tükrön pedig egy nagy korom nyom

- idézte fel Zsuzsanna.

Később a sógorával találgatták, mit csinálhattak vele a negyedik típusú találkozáskor az idegenek.

- A sógorom szerint meglumbáltak (a gerincfolyadék mintavétele - a szerk.) - állapította meg.

Mindennek már közel negyven éve, ám Zsuzsanna még mindig tisztán emlékszik az akkor történtekre. Szerinte különleges kapcsolat alakulhatott ki az idegenek és közte.

Valamiért fontos vagyok nekik. Időnként visszatérnek az UFO-k

- mondta.

“Minden este láttam őket”

Megérzése vezeti, amikor felvételeket és fotókat is készít a repülő csészealjakról. Marcaliban élt még, amikor kiment a lakása erkélyére, és lefotózta a napot. Utána döbbentek csak rá később a sógorával, hogy a képen sikerült lefotózni az őt látogató az egyik UFO-t.

Zsuzsanna egy évvel később visszatért oda, ahol a találkozások kezdődtek: a szülőfalujába, Mesztegnyőre. Egy évre rá, 2018-ban újra elmentek hozzá az idegenek.

A hátsó kertben lebegett a csészealjuk nagyjából 2 méter magasságban. Állandó mozgásban volt, és nagyon erős, zümmögő hangot adott ki

- idézte fel Zsuzsanna, aki erről felvételt is készített.

Zsuzsanna már megszokta, hogy ilyenek történnek vele, azt sajnálja, hogy sokan nem hisznek neki. Ezért osztja meg a felvételeit.

- Amíg Marcaliban laktam, minden este láttam őket. Most már kevesebbet, de mindig nálam a telefonom. Hátha egyszer elhiszik az emberek, hogy itt vannak köztünk - zárta szavait az idős nő.