Már nem titok, újra együtt, elkísérte szexi barátnője Budapestre a Forma-1 sztárját

Lando Norris a Forma-1 egyik nagy playboya. A 25 éves brit pilóta nemcsak gyorsaságáról, hanem nőügyeiről is híres. Az utóbbi években több modell barátnője is volt. Tavaly évvégén röppent fel a pletyka, hogy az autóversenyző Margarida Corceiro, portugál modell-színésznővel randizik. A párt többször látták Monacóban, februárban Valentin-napkor pedig Margarida a közösségi oldalán osztotta meg, hogy gyönyörű rózsákat kapott valakitől. Ám a szakításuk híre is gyorsan terjedt. Már csak azért is, mert a modell a korábban az AC Milanban futballozó Joao Felix oldalán vigasztalódott.

Lando Norris Fotó: Balogh Zoltán

Ám úgy tűnik, nem bírta sokáig egymás nélkül Lando Norris és Corceiro. A 22 éves színésznő már a Monaco Nagydíjon is feltűnt Norris szüleinek a társaságában. Hétvégén pedig a Hungaroringen is megjelent a csinos modell, aki nem is tudott feltűnés nélkül végig vonulni a paddockban.

Monacóban szerencsét hozott szerelmének, hiszen Norris megnyerte a futamot. Vajon a Magyar Nagydíjon is Margarida hozza meg a győzelmet a McLaren pilótájának? Mindenesetre a világbajnoki pontversenyben jelenleg második helyen álló Norrisnak minden esélye megvan a győzelemre. Pénteken az első és a második szabadedzést is ő nyerte.

