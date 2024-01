"Örökké a családunk része maradsz" – tragédia a sportvilágban: egymás után hunyt el három magyar focista

Gyászba borult a magyar futballvilág, ugyanis pár napon belül három fiatal focista vesztette életét tragikus körülmények között. Először a kisvárdai, 34 éves T. György vesztette életét: a korábban Magyarországon focizó játékos csütörtökön, január 25-én hunyt el az egyesült államokbeli New Jerseyben, méghozzá egyik pillanatról a másikra. A férfit most tucatnyian gyászolják, nem csak mostani, de korábbi, magyar csapattársai közül is.

Nincsenek szavak

– írta összetörten korábbi csapata, a Kisvárda is.

Mind a három férfit összetörten gyászolja a sportvilág. György, Gábor és Viktor pár napos különbséggel vesztették életüket Fotó: Pexels

Sajnos két nappal később, január 27-én, szombaton újabb tragikus hír rázta meg a sportéletet: ekkor ugyanis már a 32 éves Botlik Gábor haláláról szóltak a hírek. Az Újhartyán VSE fiatal játékosa egyik pillanatról a másikra összecsuklott, és bár a segítség gyorsan érkezett, életét már nem tudták megmenteni. Gábortól egymás után búcsúznak a barátok, az ismerősök és a csapattársak, egymást érik a gyászoló ismerősök szomorú bejegyzései. Klubja is szívszaggató szavakkal köszönt el a játékostól:

Mély fájdalommal búcsúzunk tragikus hirtelenséggel elhunyt kiváló sportolónktól, Botlik Gábortól. Emlékét örökké szívünkben őrizzük és a futballsport nagy veszteségét érezzük. Örökké a családunk része maradsz. Nyugodj békében, Boci!

– írta a csapat. Klubja tagjai közösen is elköszöntek Gábortól: vasárnap, kora este tartottak megható megemlékezést, ahol gyertyagyújtás keretében búcsúztatták a férfit – írja a Ripost.

Alig egy nappal később, január 28-án, vasárnap azonban ismét tragédia árnyékolta be a futballvilágot: hajnalban ismét elvesztettek egy focistát, az alig 28 éves V. Viktort.

Az Aranyszarvas SE ifjú játékosa szombat este még a legjobb egészségnek örvendve tért haza ceglédi lakásába, ahol aztán tragédia történt: Viktor ugyanis elaludt vacsorakészítés közben, a tűzhelyen hagyott étel pedig lángra kapott.

– A tűzhelyen felejtett lábas és a környezete gyulladt meg mintegy négy négyzetméteren. Erősen kormozódott a lakás, amelybe létraszer segítségével jutottak be a város hivatásos tűzoltói. A kiérkezésükkor már nem volt tűz, de a raj egy vízsugárral visszahűtötte a megégett helyiséget – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Bár a tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, Viktor életét már nem tudták megmenteni: a fiatal játékos füstmérgezésben elhunyt.

A férfit most százak gyászolják, barátai, ismerősei és csapattársai szerint ugyanis mind emberileg, mind pedig játékosként szerethető ember és remek sportoló volt. Csapata tőle is szívszorító módon vett búcsút hétfőn: a klub Cifrakerti sportpályáján tartottak közös gyertyagyújtást az emlékére.