Példaértékű összefogás: Napok alatt meglett a pénz a magyar focista hazahozatalára

Mint arról a Bors is beszámolt, fekete hetet tudhatott maga mögött a magyar futballsport, pár napon belül ugyanis három magyar focista is életét vesztette. Ismeretes, az Aranyszarvas SE 28 éves játékosa, V. Viktor füstmérgezésben hunyt el (január 28.), míg előtte alig egy nappal (január 27.) az Újhartyán VSE 32 éves focistája, B. Gábor esett össze, és vesztette életét.

Rekordidő alatt összegyűlt a pénz a magyar focista hazahozatalához Fotó: Pexels (illusztráció)

Január 25-én szintén tragikus hirtelenséggel hagyta itt szeretteit a 34 éves T. György is. A Kisvárda korábbi játékosa már jó ideje az Egyesüli Államokbeli New Jerseyben élt, a futballozást pedig még itt is folytatta. Halála váratlanul ért mindenkit, a kinti és a hazai közösséget, csapattársakat és barátokat egyaránt. A családnak azonban még egy szívszorító feladattal is szembe kellett néznie a gyász közepette: György holttestét ugyanis haza kellett hozatniuk, hogy hazájában, családja mellett helyezhessék végső nyugalomra.

Mivel ez sok esetben horribilis összegbe kerül, így a barátok és a család azonnal gyűjtésbe fogtak:

- A megemlékezés keretén belül adománygyűjtést szervezünk, hogy hazatérhessen a szülőhazába és utolsó útjára a családja kísérhesse el! Segítsünk Gyurinak hazatérni

- írták.

Bár a hazahozatalhoz majdnem 8000 ezer dollárra, azaz több mint két és félmillió forintra volt szükség, az adományozók buzgalmának és elkötelezettségének hála, a csillagászati összeg rekord gyorsasággal, napok alatt összegyűlt.

- A család nevében hálásan köszönjük a támogatást, a segítséget. A ma délutáni megemlékezésen és itt, az oldalon összegyűlt az összeg, amire szükség volt ahhoz, hogy Gyurika hazatérhessen

- írta a család egyik tagja.