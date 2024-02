Orbán Viktor: A gyermekvédelemben zéró tolerancia van

Miért csak a második kísérletre sikerült elítélni egy pedofil gyermekotthon-vezetőt?

- vetette fel a kérdést a miniszterelnök, aki elmondta, hogy ezért mindent átvilágít a bicskei üggyel kapcsolatban, és a bíróság felelősségét is felül kell vizsgálni.

Sulyok Tamás az alkotmánybíróság elnöke - vitathatatlan tekintély, éppen ezért nem is kérdéses, hogy kiváló döntés személye.

Svédország csatlakozik a NATO-hoz

Az Országgyűlésnek meg kell szavaznia Svédország NATO-csatlakozását is. Orbán Viktor elárulta, hogy sok vitánk volt a skandináv országokkal, éppen ezért a vitáinkat előbb rendeznünk kell. Kölcsönösen előnyös megállapodásokat hozott tető alá a két miniszterelnök: katonai és hadi együttműködés eddig is volt a két ország között, ezt pedig most megerősítették és kibővítették. Magyarország légvédelmi és légi támadói képességét svéd vadászgépek erősítik. Ezzel a magyar légierő az ország területein kívül is képes lesz NATO-feladatok ellátására. Felhívta a figyelmet arra, hogy közvetlen szomszédunkban két éve zajlik a háború, százezrek haltak meg, éppen ezért nekünk is meg kell tudni védeni magunkat.

Magyarország a béke pártján áll

Magyarország együttérez a gyászoló milliókkal, és anyagilag hozzájárulunk Ukrajna újjáépítéséhez.

Ennek a konfliktusnak nincsen katonai megoldása. A háborút nem mélyíteni kellene, hanem annak véget vetni

- mondta, és ismét kijelentette, hogy hazánk a béke pártján áll. Nem akarunk egy végtelenül elhúzódó háború szomszédságában élni. Tűzszünetért és békéért fogunk dolgozni, mert csak ez hozhatja meg a gazdasági stabilizációt Európában.