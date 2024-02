Itt vannak a részletek Orbán Viktor és a svéd miniszterelnök megállapodásáról

Pénteken érkezett Budapestre Ulf Kristersson, Svédország miniszterelnöke Orbán Viktor kormányfő meghívására. A találkozó témája Magyarország és a skandináv ország védelmi és biztonságpolitikai együttműködése, valamint a magyar soros EU-elnökségre történő felkészülés volt.

„Értékrendbeli különbségek vannak Magyarország és Svédország között, de ezek kezelhetők” - jelentett ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában még péntek reggel.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Ulf Kristersson svéd miniszterelnököt a Karmelita kolostorban 2024. február 23-án / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A kormányfő kifejtette: voltak függőben lévő katonai, fegyverzeti kérdések, és azt mondta a kormánypárti frakciónak, érti az ellenállást és indokoltnak is tartja, de adjanak időt számára a bizalom kiépítésére. Többször is beszélt a svéd miniszterelnökkel és ennek a folyamatnak a lezárása történt meg pénteken Budapesten a Karmelita kolostorban.

A tárgyalás részleteiről Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke egy sajtótájékoztatót is tartott.

Orbán Viktor és Ulf Kristersson megállapodásának részletei:

Két megállapodást írt alá a magyar és a svéd kormány: A két megállapodás a Gripenek bérlésének a feltételeinek módosításáról szólt, és az ahhoz kapcsolódó logisztikai eszközök támogatásáról.

Orbán Viktor beszéde elején kihangsúlyozta, hogy ritka alkalom, hogy Magyarországra látogasson Svédország minisztere. A kormányfő arról beszélt, hogy eredményes megbeszélésen vannak túl.

Egy hosszú folyamat végállomása a mostani, ami a bizalom helyreállításáról szólt. (...) Sikerült tisztázni a jószándékainkat.

tette hozzá Orbán Viktor.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) tárgyal Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel (b2) a Karmelita kolostorban 2024. február 23-án. Jobbról Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (j), Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j3), Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (j4). / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A magyar külpolitika alapelve, hogy barátokat kell gyűjteni, és minden országgal arra törekszünk, hogy keressük a közös pontokat - mondta a miniszterelnök, majd köszönetet mondott a svédeknek az 1956-os magyar menekülteken való segítéséért.

A jelen is jól néz ki: a kereskedelmi együttműködés egy sikertörténet, mára 3 milliárd eurós érték felé halad a két ország közti kereskedelmi forgalom. Az atomenergia területén is jó az együttműködés, és a svédek is részt vesznek a paksi bővítésben.

Orbán Viktor közölte, hogy a mostani tárgyalások középpontjában a katonai képességek fejlesztése állt. Most meghosszabbították, és ki is egészítették a korábbi Gripen-szerződést.

Négy új géppel bővül a magyar légiflotta.

Megállapodtak arról is, hogy kiképzés területére is kiterjesztik az együttműködést. Ami igazán fontos, hogy létrejött egy megállapodás a Saab-al, hogy a kutatás-fejlesztés területén is lesz egy beruházás - tette hozzá.

Az uniós soros elnökségről azt mondta Orbán Viktor, hogy a korábbi svéd elnökség segíti a magyar elnökséget. A közös biztonság, és védelempolitika területén képes a támogatni Svédország a magyar uniós elnökség prioritásait.