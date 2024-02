Fontos bejelentéseket közölt Lázár János az új tarifarendszerről

Ahogyan azt már a Bors is megírta, új tarifarendszer kerül bevezetésre, ennek köszönhetően pedig milliók számára válik olcsóbbá a közlekedés Magyarországon. Hatalmas újítások jönnek a vármegye- és országbérletek területén, és sokkal olcsóbb lesz ezekkel a közlekedés. Talán az egyik legnagyobb meglepetés, hogy immáron azok, akik rendelkeznek országbérlettel vagy vármegyebérlettel Pest vármegyében, azoknak már BKK bérletet sem kell venniük, ez ugyanis használható a BKK járművein is. Ez azt jelenti, hogy egy diákigazolvánnyal rendelkező fiatal 945 forintért az egész vármegyében és Budapesten is korlátlanul utazhat egy egész hónapig. Erről beszélt részletesen Lázár János.

Lázár János fontos bejelentéseket tett az új tarifarendszerről

Sajtótájékoztatón adott bővebb információkat az új tarifarendszerről Lázár János. Holnaptól, azaz március 1-től lép érvénybe az új tarifarendszer. 35 éve nem történt ekkora mértékű változás.

A magyar közlekedésben új időszámítás kezdődik

- kezdte mondandóját, kiemelve, hogy ezzel magyarok millióinak élete válik könnyebbé. Ehhez azonban a MÁV és a Volán megállapodására volt szükség, nagy átalakításokat vállaltak a szép cél érdekében.

Naponta 4,5 millió ember ingázik, az ő helyzetüket szerette volna megkönnyíteni a kormány.

Mindig az ember az első, a munkavállaló az első: ezért sikerült megállapodnunk a szakszervezetekkel

- mondta, és kiemelte, hogy minimum 17 százalékos béremelés lesz a szektorban. Azt szeretnék, hogy a munkavállalók motiváltak legyenek.

Garanciát vállalt Lázát János, hogy az inflációt meghaladó béremelés lesz 2025-ben. A kormányban is volt elég bátorság ahhoz, hogy ekkorát merjen álmodni és lépéseket merjen tenni.

3 dolog kell ahhoz, hogy az emberek könnyen és jól közlekedhessenek: Infrastruktúra

Jármű

Szolgáltatás

Holnaptól mindenki olcsóbban, gyorsabban és igazságosabban juthat célba.

Voltak pesszimisták

Lázár János kiemelte, hogy az átalakításoknak voltak ellenzői. Az ország- és vármegyebérletnek is sok ellenzője volt, ugyanakkor a gyakorlat azt mutatja, hogy hatalmas rá az igény: máris 5-6 millió bérletet vásároltak meg. 2023-ban a MÁV és a Volán rekordévet futott: soha ennyien nem utaztak ennyien még vonatokon és buszokon, ehhez pedig jelentősen hozzájárult a bérletrendszer. 128 milliárdos bevétele volt így a cégcsoportnak:

Begyűjtjük az utasoktól az aprópénzt, és ebből próbáljuk működtetni az olcsó szolgáltatást

- magyarázta Lázár János.

De kik is utazhatnak ezentúl kedvezményesen?

700 ezer olyan gyerek van ma Magyarországon, akiknek díjmentes lesz az utazás, hiszen a 14 éven aluliak ingyenesen utaznak

A 14 és 25 év közöttiek - belőlük 1 millió van - 50%-os kedvezményben részesülnek, akár van diákigazolványuk, akár nem

A 65 éven felüleik díjtalanul utaznak

A 65 év alatti, ám mégis nyugdíjas emberek számára is ingyenes lesz az utazás.

Az egymillió közalkalmazott is 50%-os kedvezménnyel utazhatnak. Nincs tovább ócska bélyegrendszer

200 ezer nagycsalád van - számukra ingyenes lesz az utazás (ez 1 millió embert érint)

900 ezer ember rendelkezik magyar igazolvánnyal, nekik is jár a kedvezmény

a fogyatékossággal élők ezentúl ingyenesen utaznak

Könnyebb lesz az agglomerációban élők élete is: a BKK járművein utazhatunk országbérlettel, valamint Pest vármegyei bérlettel is. Ez mindenképpen az új tarifarendszer nagy dobása.

Orkánerejű hülyézésben volt részem

- árulta el, amikor elmondta, hogy ő vetette fel azt, hogy a BKK járművein fogadják el az országbérleteket és a Pest vármegyei bérleteket. Végül azonban a budapesti városvezetés is rájött arra, hogy ez nekik is, és a budapestieknek is jó.

Átláthatóbb elszámolási rendszer

Megosztják a bevételeket, korrekt elszámolási rendszer jön létre, amelyek átláthatók lesznek. 3300 MÁV-jármű van, amelyek már igen öregek. A cseréjük elengedhetetlen, éppen ezért a járműbeszerzés napirendre került. Fontos azonban, hogy ne csak járműveket vásároljunk: fontos, hogy magyar hozzáadott értéke is legyen, amelyből a magyar emberek hasznot húzhatnak. Elindult tehát a törekedés arra, hogy gyártási folyamatok induljanak el. Azt is elmondta Lázár János, hogy az utóbbi időben jelentősen javult a vasút állapota, de további javításokat terveznek.