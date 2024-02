"Mai napig nem tudtam feldolgozni" - Józsi a koronavírus miatt csaknem elveszítette a feleségét

A hatvani család kálváriája az egész országot megrázta: Szilvi terhesen kapta el a koronavírust, amitől olyan súlyos állapotba került, hogy hónapokig lélegeztetőgép tartotta életben, és gyermekét műtéti úton kellett a világra hozni. A nő csodával határos módon több hónap magatehetetlenség után felépült, ám rehabilitációja még a mai napig nem ért véget. Ha mindez a megpróbáltatás még nem lenne elég számára, azzal is szembe kellett néznie, hogy a férjénél negyedjére diagnosztizáltak agydaganatot.

A család abban bízik, nem vár rájuk több megpróbáltatás Fotó: Máté Krisztián

Józsinak február elején végezték el a negyedik koponyaműtétjét, egy hete érkezett haza, hogy végre újra együtt lehessen a család egészségesen és boldogan. Bár Szilvi és Józsi is szembenézett már a halállal, leginkább egymásért és gyerekeikért aggódnak.

Szerencsére minden rendben ment és végre hazaengedtek egy újabb 13 centiméteres heggel

— meséli a lábadozó férj, akit a műtétek csak egyre erősebbé tesznek és már negyedjére nézett szembe a gyilkos kórral, de élete drámája mégsem ez.

Mai napig nem tudtam feldolgozni, hogy majdnem meghalt a feleségem

— mondja a könnyeivel küzdve Józsi, aki napi szinten látogatta Szilvit, míg az asszony a lélegeztetőgépen volt. A férfi igazi romantikus lélek: a polcokon még ma is sorakoznak azok az emléktárgyak, melyeket kedvesének vitt be a kórházba, míg az az életéért küzdött. Miután Szilvi meggyógyult, hosszú rehabilitáción vett részt, ám a nő még mindig nem épült fel teljesen. A nőnek a mankóra sajnos még mind a mai napig szüksége van. A lábfejét nem tudja mozgatni, és a térde is gyulladásban van. Jelenleg egy speciális rögzítő talpbetét segíti a járásban, ami a kis örökmozgó mellett nem gyerekjáték.

A kis örökmozgó egy percre sem hagyja megállni a szüleit Fotó: Fotó: Máté Krisztián

Szilvi mankóval, Józsi pedig friss műtéti heggel úgy sürög-forog a konyhában, hogy öröm nézni. A kis Napsugárral sok a feladat, ám Szilvi és Józsi is belőle meríti a legtöbb erőt. Napsi mára már elmúlt 3 éves és egy igazi energiabomba, akivel állandóan foglalkozni kell: főz, verset mond és megállás nélkül mozog.

Míg nem volt itthon Józsi, nekem kellett ellátni a férfi munkát is, ez nehéz volt. Most viszont az a nehéz, hogy mind itthon vagyunk

— meséli nevetve Szilvi, aki úgy érzi, a nehéz időszak sok súrlódást generál a férje és közte. Józsi igyekszik mindent megtenni a családért, ám jelenleg hosszú hetekre kiesik a munkából, ami súlyos anyagi veszteség a családnak, a férfinál pedig borzasztó frusztrációt okoz. Szilvi szerint a legtöbb konfliktusuk abból ered, hogy ő gyakran nem mer kimozdulni otthonról.

A tündéri kislány szerencsére teljesen egészséges Fotó: Fotó: Máté Krisztián

Minden nap megküzdök a halálfélelemmel. Hullámzó az állapotom. Van, hogy sehová nem vagyok hajlandó menni, mert félek, hogy elkapok valamit

— fogalmazza meg a nő félelmeit. A család most igyekszik minden időt kihasználni, és a napsütés Szilvi kedvét is meghozta, hogy végre kicsit kimozduljanak. Józsi és Szilvi is abban bízik, hogy ez volt életük utolsó nagy próbatétele, és a jövőben csak pozitív dolgok várnak rájuk.