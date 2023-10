"Rettegek, hogy visszakerülök a lélegeztetőgépre" – kétszer tért vissza a halál kapujából Szilvi

Vélhetően életösztönének, élni akarásának és orvosainak köszönheti életét Szilvi, aki koronavírus-fertőzött kismamaként közel három évvel ezelőtt 34 évesen került lélegeztetőgépre. Ahhoz, hogy a kislánya, Napsugár biztonságban lehessen, sürgősségi császármetszést kellett végezni az anyukán a terhesség harmincnegyedik hetében, illetve kétszer is a klinikai halál állapotába került, de nem adta fel a harcot. A történtek óta Szilvi úgy gondolja, ő már nem az az ember, aki azelőtt volt.

Szilvi még mindig csak mankóval tud járni Fotó: olvasói

Bár lassan három éve annak, ami történt, még mindig képtelen vagyok mankó nélkül járni, ráadásul állandó fejfájással, magas vérnyomással és borzasztó hangulatingadozással küzdök

– kezdte a Borsnak Szilvia, aki azóta is félévente kontrollra jár, ahol Napsugárt és őt is vizsgálják, de a gyermek jól van, ám az édesanyja elárulta, még ma is retteg, hogy újra szembe kell néznie a rémálom szerű eseményekkel.

– Sokszor veszem észre magamon, hogy azon gondolkodom, hogy félek. Félek, hogy ez már sosem fog elmúlni! Rettegek tőle, hogy visszakerülök a lélegeztető gépre és ugyanez újra lejátszódik – vallja be Szilvi, aki a mindennapokban sok nehézséggel néz szembe.

Korábban vezető beosztásban dolgoztam, vágott az eszem. Most azt is elfelejtem, hol parkol az autó, vagy hogy hol van a férjem.

Sok olyan jellegű fájdalmam van, ami előtte sosem volt, ráadásul nagyon könnyen elfáradok. A lábaim folyamatosan be vannak gyulladva, ezért még mindig szükségem van egy mankóra a járáshoz – sorolja a nehézségeit Szilvi, akit le is százalékoltak, így nem tudja, mikor tud visszatérni a munka világába, pedig nagyon remélte, hogy teljesen felépül. Arról is beszélt az édesanya, hogy gyógyulását Napsugárnak köszöneti.

A kis Napsugár szerencsére teljesen egészséges Fotó: olvasói

– Tartom a kapcsolatot másokkal, akik megjárták a lélegeztető gépet, de ők még nem tartanak itt.

Az, hogy Napsugár itt van velem, folyamatosan doppingol, ezért nem hagyom el magam. Ha nem lenne, biztos, hogy a fotelben ülnék és sokkal lassabban fejlődnék

– meséli Szilvi, aki, ha kislánya engedi, porcelánbabaként vigyáz rá.

– Napsugár nagyon önálló, úgy is hívjuk, hogy a kis főnökasszony. Mindent ő akar csinálni, mindene a házimunka, rengeteget beszél és egy percre sem ül meg a fenekén – meséli nevetve Szilvi, aki a napi teendőkben is elfárad és este alig várja, hogy lefeküdhessen. Szilvi most egy futógép beszerzését fontolgatja, hiszen még nagyon sokat kell fejlődnie, hogy teljesen rendbe jöjjön a mozgása. Bár Szilvi nagyon bízik benne, hogy egyszer újra önmaga lesz és újra dolgozhat, addig József erőn felül is igyekszik mindent előteremteni családja számára.