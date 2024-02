íme a babamonitor döbbenetes felvétele: "szellem keze érinti meg a kisbabámat"

Bizony nem kis lépés az, amikor a kisbabánk először alszik egyedül a saját szobájában. A szülők túlnyomó többsége az első néhány hónapban maguk mellett altatják a babát kiságyban vagy babaöbölben, s csak később, mikor megbizonyosodnak afelől, hogy nem történhet semmi gond, költöztetik át a saját szobájába. William Grave soha nem hitt a paranormális tevékenységekben, mikor azonban megvette az új otthonát és egy olyan házba költözött, ahol korábban egy idős ember meghalt, egészen megváltozott az élete. Most pedig a kisbabája miatt aggódik.

Megérintette a kisbabát a szellem / Fotó: Pixabay

Szülőként csak azon jár az ember esze, hogy a gyerekkel minden rendben van-e, jól alszik-e, stb. Nos, éppen ezért amikor reggel felkeltem, az első dolgom az volt, hogy ránéztem a babamonitorra. Reggel 6:50-kor észrevettem, hogy volt valamilyen különös tevékenység ott az éjjel. A videón láttam, hogy egy kar benyúl a kiságyba, és egy szellem keze érinti meg a kisbabámat

- mondta.

Horrified dad watches 'ghost arm' reach into son's cot on baby monitor https://t.co/4mesCRzJhc — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) February 27, 2024

A felvételen világosan látható, hogy valaki tényleg benyúlt a kiságyba, és mintha meg akarta volna igazítani a baba lepedőjét. Először azt hitte, hogy a felesége volt, ő azonban váltig állította, hogy nem az ő keze. Rámutatott, hogy ő bizony éjjel-nappal hordja a pandorás karkötőjét, a felvételen pedig látható, hogy nincs rajta. Ekkor kezdtek arra gyanakodni, hogy valamilyen túlvilági lény lehetett.

Mióta a férfi a házba költözött, többször látott egy különös idős hölgyet. Rajta kívül öt ember látta a kísértetet, valamennyian ugyanazt a leírást adták róla. A férfi úgy gondolja, ő nyúlhatott most be a babához. Nem fél attól, hogy ártani szeretne, mert úgy látta, nagyon is gyöngéden közelítette meg a gyereket - írja a Mirror.