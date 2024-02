18 év után végre visszatér az ország kedvenc beszélgetős műsora

Mi magyarok nagyon szeretünk beszélgetni. Szeretjük megosztani egymással a tapasztalatainkat, szeretünk ötleteket és gondolatokat cserélni, szeretjük kikérni egymás véleményét. Amit pedig a legjobban szeretünk: elpanaszolni másnak a problémáinkat, sérelmeinket. Mindezek miatt hazánkban is nagyon jól működnek a különféle beszélgetős műsorok: az ország vezető talkshow-ja a Mokka, emellett nagyon sokan kíváncsiak Hajdú Péter adásaira is. A legjobban azonban az angolszászok szeretnek beszélgetni, ők ugyanis el sem tudják képzelni az életet a folyamatos csacsogás nélkül. Éppen ezért náluk sokkal több a talkshow. Most örömünnepet ül Anglia, ugyanis 18 év után visszatér kedvenc műsoruk, a The Kumars.

Nagyon sok angol kedvence volt ez a műsor

A BBC vetítette az Egyesült Királyság egyik legnépszerűbb beszélgetős műsorát, a The Kumarst, ami tulajdonképpen a talkshow-k paródiája volt. Amikor pedig 18 évvel ezelőtt megszűnt a műsor, valósággal gyászba borult a szigetország szíve. Épen ezért nagy örömünnep ez az angoloknak, a csatorna ugyanis bejelentette, hogy visszatér a mindenki által olyannyira szeretett show.