Összetörtek a rajongók: elhunyt a népszerű táncos műsor sztárja - Videó

Szörnyű tragédia történt: 44 éves korában elhunyt Robin Windsor professzionális latin- és társastáncos , aki leginkább a BBC televíziós sorozatában, a Strictly Come Dancing táncos műsorban vált ismertté.

Robin Windsor 44 évet élt Fotó: Pexels (illusztráció)

Egy igazán figyelemreméltó táncos volt, erős, kreatív és lelkesedett a táncért. Egyszerűen imádtam őt… Volt benne valami igazán különleges

- mondta könnyek között a szomorú hírt Susanna Reid, az angol közszolgálati televízió műsorvezetője, aki Robin Windsor miatt szerette meg a táncot.

− Tehetsége, hozzáállása, energiája és személyisége hozzájárult a Burn the Floor színpadi hírnevének megteremtéséhez. Űrt hagy a szívünkben, amely soha nem töltődik be, de a csodálatos emlékeink örökre megmaradnak - ismertette a lesújtó hírt a Burn The Floor.

​A táncost szülei hároméves korában íratták be táncolni, a szenvedélye a sport iránt a későbbiekben csak fokozódott. Számos versenyen képviselte Angliát. 2014-ben kénytelen volt kilépni a Strictly Come Dancingből, miután folyamatos hátproblémákkal küzdött. A profi táncos halálának okát egyelőre nem közölték - számol be róla a BBC.