"Sokkal betegebb volt, mint amennyit elárult" - a műsorvezető halála mindenkit sokkolt

Mint azt megírtuk, néhány nappal ezelőtt elhunyt a rádiós műsorvezető, Steve Wright, londoni lakásán találták meg élettelenül. A 69 éves Wright családja is megerősítette a hirtelen jött halálhírt. Az elhunyt kollégáit azért is döbbentette meg a tragédia, mert Wright néhány nappal korábban még egy Valentin-napi programon dolgozott. Most kiderült, hogy valószínűleg csak nem akart beszélni a problémáiról - írja a Mirror.

Mint kiderült, Wright hónapokkal a halála előtt szívkoszorúér-műtéten esett át, ezt azonban nem sokan tudták a környezetében.

Sokkal betegebb volt, mint amennyit elárult.

- nyilatkozta barátja, Mark Wells, aki úgy tudja, Wright műtétje jól sikerült. Árulkodó volt ugyanakkor, hogy Steve fia, Tom Los Angeles-i otthonából Londonba repült, hogy az utolsó heteiben apja mellett lehessen. Tom azt mondta, hálás az együtt töltött időért.

Steve bátyja, Laurence Wright úgy véli, a néhai műsorvezető életének döntései közrejátszottak a halálában, mivel nem mindig vigyázott magára.

Tisztában volt vele, hogy jobban vigyázhatott volna magára az életmódbeli döntései során.

- nyilatkozta, hozzátéve, hogy ha valami baja volt és kezelésre vagy orvoshoz kellett mennie, jellemzően nem beszélt róla.

A BBC Radio 1 és 2 műsorvezetője még az 1970-es években csatlakozott a csatornához, és több mint 4 évtizeden át vezetett műsorokat.

Mély fájdalommal és mélységes sajnálattal jelentjük be szeretett Steve Wrightunk elhunytát. Fia, Tom és lánya, Lucy mellett Steve hátrahagyja testvérét, Laurence-t és édesapját, Richardot.

- így búcsúzott tőle a csatorna.