Forró főzőlap miatt durván megégett egy 2 éves fiú Debrecenben

Még tavaly ősszel történt Debrecenben, hogy egy kétéves kisfiú meztelenül szaladgált és sírt családja otthonában.
Az édesanyja is ott volt, de végül a nagybácsija vette a karjaiba a fiúcskát, hogy megnyugtassa. Csakhogy a kis Milán csúszni kezdett, ezért a nagybácsi rátette a főzőlapra.
Az elektromos tűzhely azonban nagyon forró volt, mert az anya előtte főzött rajta kávét. A kisfiúnak óriási fájdalmai voltak, mert a csupasz feneke és a lába is megégett. Másnap vitték kórházba és három hét alatt gyógyultak be a sebei.
Az eset már önmagában is sokkoló. De a Tények információi szerint, a felelőtlen nagybácsi ellen vádat emeltek és csak most ítélték el. A Debreceni Járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére, gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétségében mondta ki bűnösnek.
Az anya a testvére védelmében elmondta, hogy nem haragszik rá, mert szerinte szándékosan biztosan nem tette volna a kétéves Milánt a forró főzőlapra. A bíróság is úgy döntött, hogy a férfi a gondatlansága miatt nem kerül rács mögé.
Nyolc hónap fogházbüntetésre ítélte, amelyet két évi próbaidőre felfüggesztett. A döntés ezzel jogerős, azt az elítélt férfi is tudomásul vette.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.