Forró főzőlap miatt durván megégett egy 2 éves fiú Debrecenben

Még tavaly ősszel történt Debrecenben, hogy egy kétéves kisfiú meztelenül szaladgált és sírt családja otthonában.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Az édesanyja is ott volt, de végül a nagybácsija vette a karjaiba a fiúcskát, hogy megnyugtassa. Csakhogy a kis Milán csúszni kezdett, ezért a nagybácsi rátette a főzőlapra.

Az elektromos tűzhely azonban nagyon forró volt, mert az anya előtte főzött rajta kávét. A kisfiúnak óriási fájdalmai voltak, mert a csupasz feneke és a lába is megégett. Másnap vitték kórházba és három hét alatt gyógyultak be a sebei.

Az eset már önmagában is sokkoló. De a Tények információi szerint, a felelőtlen nagybácsi ellen vádat emeltek és csak most ítélték el. A Debreceni Járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére, gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétségében mondta ki bűnösnek.

Az anya a testvére védelmében elmondta, hogy nem haragszik rá, mert szerinte szándékosan biztosan nem tette volna a kétéves Milánt a forró főzőlapra. A bíróság is úgy döntött, hogy a férfi a gondatlansága miatt nem kerül rács mögé.

Nyolc hónap fogházbüntetésre ítélte, amelyet két évi próbaidőre felfüggesztett. A döntés ezzel jogerős, azt az elítélt férfi is tudomásul vette.



