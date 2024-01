Orbán Viktor: Nincs az a pénz, amiért beengednénk a migránsokat és az LMBTQ-propagandát

Orbán Viktor kormányfő a Kossuth Rádió reggeli műsorában arról beszélt, hogy sűrű év lesz a diplomáciai szempontól 2024.

"Jövő héten érkezik a moldovai kormányfő, mindezzel párhuzamosan zajlik az uniós elnökségre való felkészülés" - sorolta. Kiemelkedő esemény volt a szlovák kormányfő érkezése, mert negyedszerre választották meg, és 33-szor volt már kétoldalú találkozó - tette hozzá. "Örülök, amikor egy régi harcos visszatér" - mondta Orbán Viktor. "Az új román kormányfő is komoly lehetőséget tartogat az együttműködésre."

Mára csak pozitív elemei maradtak a szlovák-magyar kapcsolatoknak. Mostanra sikerült 40 határátkelőt létesíteni a szlovák-magyar határon - mondta Orbán Viktor. A kormányfő szerint ha a határ összeköt az jó. "Most egy munkacsoport dolgozik azon, hogyan lehetne tovább fejleszteni a szlovák-magyar határon élők helyzetét."

Miért fontos Vietnam?

A Nyugatnak meg kell értenie, hogy nem egyedül diktálja a gazdasági élet szabályait - mondta a kormányfő. Orbán Viktor közölte, hogy a világ 10 leggyorsabban fejlődő országa között található Vietnam, éppen ezért fontos a kapcsoltok fejlesztése. Nagy gazdasági potenciál van, és jól alakul az együttműködés. Most azon dolgozunk, hogy a kereskedelem mellett a beruházások is felfutnának - tette hozzá. A magyaroknak is van nemzeti büszkesége, és a vietnamiak is óriási nemzeteket vertek meg, és sohasem adták fel - hangsúlyozta a kormányfő. "Szívélyes és eredményes találkozón vagyunk túl a vietnami féllel."

"Nincs az a pénz"

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy választások jönnek az unióban is, és számos olyan vezető van, aki túl akar élni. Amikor jön a választás, szóba kell állni az emberekkel, világosan, érthetően kell nekik fogalmazni, mindenki küzd az újraválasztásáért - értékelt a kormányfő. A választás Ursula von Der Leyen szerint a migrációról, a genderkérdésről és a háborúról fog szólni - mondja Orbán Viktor.

Amikor nincs választás, akkor lehet mismásolni, és ez Brüsszelben nagyon megy. Az emberek nem értik azt a brüsszeli nyelvet, amit beszélnek, és el kell kezdeni egyenes beszélni, és ez történt most – mondta a kormányfő. Ursula von der Leyen is elmondta, hogy mi a bajuk a magyarokkal: nem engedik be a migránsokat, és az LMBTQ-aktivistákat az oktatási intézményekbe, ezért tartják vissza a pénzeket.

"Nincs az a pénz, amiért beengednénk a migránsokat, beengednénk az LMBTQ-propagandistákat az iskolákba"

- hangsúlyozta a miniszterelnök.

Ezek a témák is szerepeltek a szerdán zárult nemzeti konzultációban. "Érdekes kérdés, hogy mit értenek nemzeti összetartozás alatt Nyugat-Európában és mit Magyarországon. Nekünk ez született képességünk, Nyugaton egy-két száz évben mérik ezt a jelenséget. A mély nemzeti gondolatok Magyarországon nagyon erősek, amit a több mint ezeréves történelmünk meghatároz. A nemzeti konzultáció is arról szól, hogy ez még megvan. Az, hogy több mint másfél millió ember kitöltötte a nemzeti konzultációs ívet, bizonyítja ezt. Magyarországon a nemzeti érzés, az összetartozás érzése még megvan és ez nagy dolog".

Válságálló a magyar gazdaság

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 2023-ban kiderült, hogy a magyar gazdaság az uniós pénzek nélkül is válságálló. "

Mind a Covid, mind az inflációs válságot sikerült leküzdeni. Ebben az évben a gazdasági növekedés tekintetében szép jövő előtt állunk uniós színtéren."

Nem egy nagy összeg a magyar gazdaság méreteihez képest az uniós forrás – ismertette a kormányfő. A második tanulság, hogy az uniós pénzek inkább csak gyorsítanak minket.

"Nekünk volt egy tanárbéremelési programunk, ez hatéves program, aminek az a lényege, hogy a valóban alulfizetett tanárok anyagi helyzetét javítsuk. A hatéves programot az uniós forrásokkal három év alatt végrehajthattuk. Ennyiben segít bennünket az uniós pénz. Reméljük, hogy a béremelést követően a tanáraink teljesítménye is javulni fog, s a gyermekeinkben is viszontláthatjuk ennek pozitív hatásait" - tette hozzá a kormányfő.

Érkezik a 13. havi nyugdíj

Orbán Viktor elmondta, hogy a béremelés jó dolog. Az ápolók területén egy hosszabb béremelési program záródik, és márciusban lesz egy 20 százalékos emelés - tette hozzá. A 13. havi nyugdíj esetében idén is meg fogják kapni az érintettek a pénzt a megszokott rendben. "Senki nem tudja, milyen inflációs rendszer lesz a világban, folyamatosan egyeztetek az érintettekkel, így a jegybankelnökkel is. "