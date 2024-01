Figyelmeztetnek a szakértők: bármikor rászabadulhat a világra egy halálos „zombivírus”

2022-óta közismert tény, hogy több olyan vírus is található jégbe fagyva az Északi-sarkon, amelyek ellen a ma élő emberek immunrendszere nincsen felkészülve. Egyes vírusok akár többezer, vagy több millió évesek is lehetnek, és mégis képesek lennének bajt okozni, ha kiszabadulnának. Éppen ezért egyre aggasztóbb, hogy a globális felmelegedéssel párhuzamosan egyre inkább olvadnak a Föld jégtáblái. A permafrosztokba fagyott vírusok miatt egy "sarkvidéki megfigyelő hálózatot" hoztak létre a világ vezető hatalmai. A hálózat egyik kutatócsoportja most felfedezett egy "zombi vírusnak" nevezett mikroorganizmust a szibériai jégbe zárva.

Fennáll a veszélye, hogy kiszabadul a jégmezőkből egy halálos vírus /Fotó: Alexey Godzenko / Shutterstock

A DailyStar számolt be róla, hogy Jean-Michel Claverie, az Aix-Marseille Egyetem genetikusa hogyan nyilatkozott a témáról:

"Kevés figyelmet fordítanak az emberek azokra a járványokra, amelyekre a messzi északon bukkantunk. Bármikor délre is lehúzódhatnak ezek a vírusok, amelyek közt vannak olyanok, amelyek könnyen megfertőzhetik az embereket, és egy újabb járvány kitörése kezdődhet meg velük. Lehetséges az is, hogy az immunrendszerünk soha nem került kapcsolatba ehhez hasonló mikróbákkal és ez egy másik hatalmas aggodalomra ad okot"

- kezdte beszámolóját a szakértő, aki egy szomorú mondatban is összefoglalta a véleményét:

Megvalósulhat az a forgatókönyv, hogy egy ismeretlen vírus, ami egyszer megfertőzött egy neandervölgyi embert, most visszatér hozzánk. Egyelőre valószínűtlen, de hamar valós lehetősséggé válhat.

A kutató korábban már két, évezredekkel ezelőtt létezett vírust is, "újraélesztett", hogy megvizsgálhassa őket. Claverie még azelőtt meg akarja érteni ezeket a mikróbákat, mielőtt rálenne az emberiség kényszerítve arra, hogy felvegye a harcot ezekkel a vírusokkal.

"A kockázat minden bizonnyal növekedni fog a globális felmelegedés kontextusában, amely során a permafroszt olvadása is tovább gyorsul. Az ipari vállalkozások nyomán pedig egyre többen fogják benépesíteni az Északi-sarkot"

Nem tudjuk, hogy milyen vírusok hevernek odakint, fennáll a veszélye annak is, hogy egy gyermekbénulás szerű betegség ősi formája szabadul ki

- zárta félelmet keltő sorait a professzor.