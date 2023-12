Galambzombi-vírus végzett a tündéri kétéves kislánnyal, rettegnek az anyukák

Rémisztő betegségbe halt bele egy kétéves kislány: olyan fertőzés végzett a gyermekkel a jelentések szerint, mely eddig javarészt galambokat támadott meg, ám igencsak horrorisztikus módon. A Newcastle-kórt, mely a galambokat lassan mozgó, zombiszerű lényekké változtatja, először 1926-ban jegyezték fel Jáva szigetén, egy évvel később azonban már Angliában, Newcastle-ben is megjelent, innen ered az elnevezése. Noha madarakat érintő betegségről beszélünk, emberek is elkaphatják. Ez történt most is Ausztráliában, ahol egy leukémiában szenvedő, és emiatt legyengült szervezetű kislány fertőződött meg valamiképp a "galambzombi-vírussal".

A gyermek egyébként a vírus 1926-os nyilvántartása óta az ötödik emberáldozata a Newcastle-kórnak. Ezelőtt Hollandiában, az Egyesült Államokban, Kínában és Franciaországban tudunk egy-egy áldozatról – írja a The Sun. A korábbi áldozatok ugyancsak legyengült immunrendszerrel rendelkeztek.