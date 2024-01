Fiatal lány szelleme jelent meg fényes nappal a magyar faluban – itt a hátborzongató fotó

Hátborzongató kép kering az interneten. A posztoló sem tudja hova tenni a fotón látható jelenséget, ezért a közösségi médián keresztül próbált meg segítséget kérni. A képen tisztán látszik, hogy a kapu előtt egy alak körvonalazódik. De hogy mi is látható rajta pontosan, arról nagyon megoszlottak a vélemények. Volt, aki szerint egy fiatal lány szelleme látható a képen, akadt olyan is, aki szerint inkább egy férfialak körvonalazódik ki. Sőt, volt aki úgy ítélte meg, ez nem is egy szellem, hanem egy démon, aki embernek próbálja álcázni magát.

Ti milyen alakot fedeztek fel a képen? Fotó: Facebook

Én azt látom, hogy valami vagy valaki, megy befelé azon az ajtón. De pontosan nem lehet kivenni hogy mi is lenne az. Mindenképpen furcsa. Tapasztaltatok másfajta dolgokat is a ház körül?

– érdeklődött az egyik kommentelő.

Többen meglepődtek azon is, hogy a kép fényes nappal készült, holott a bolyongó lelkek általában éjszaka mutatják meg magukat.

"Először azt láttam, hogy valaki lábszárközépig érő nadrágban, mezítláb megy be az ajtón, és van egy fehér arc a jobb kezénél. Aztán láttam még egy arcot. Később úgy tűnt, hogy van ott vagy négy arc is, de ha jobban megnézzük, akkor több is. A bemenő alak fekete pólóban van és bőrszínű nadrágban, a póló alja rojtos. De lehet hogy mégsem? Az ott két felfelé emelt kéz, mintha az ég felé nyúlna. Elég fura mondjuk, mert sajnos nem éles a kép és több mindent bele lehet látni. A pixelek is okozhatnak torzulást. Én nem szellemnek vélem, inkább a múlt eseményeinek egyfajta itt maradt elektromágneses lenyomatának."– érkezett az egyik magyarázat.

Többek szerint a kapu egy átjáró lehet, ezért is halad az ajtó felé az alak, ami azt jelenti, hogy a lencsevégre kapott lény nem egy ártani akaró szellem. Ám nem mindenki értett ezzel egyet.

Annyira sajnálom! Ez nem ember…csak próbál annak látszani. A negatív entitások sajnos bárhol tanyát vernek

– írta egy hozzászóló.

Sokszor megtörténik Egyre gyakoribb a szellemészlelés hazánkban. Lapunk korábban egy édesanyáról számolt be, akinek az elmondása szerint kislányát látogatják szellemek. Kata imádja gyermekét, a 2 éves Lettit. Néhány hete nagyon aggódni kezdett, mert a kislány minden éjszaka pontban hajnali kettőkor felébredt és átvonult az ő szobájukba. Állítása szerint a lánya egy nénit szokott látni. Az anyuka a TikTok-követőivel is megosztotta a nem mindennapi történetet.