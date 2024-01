Hátborzongató felvétel: egy démoni gyerekszellem tűnt fel a kisállattemetőben

Szellemvadászok filmre vettek egy borzongató "démoni gyereket" egy kisállattemetőben, amit az országos tévé is bemutatott. Az Unexplained 4, a paranormális jelenségek kutatóinak csoportja Plymouthból, Devonból, megörökítette a kísérteties látványt az Exeter lóversenypálya közelében.

Fotó: Youtube

A videót a közelmúltban a Discovery+ csatorna Unexplained: Caught on Camera című műsorában mutatták be, ahol a szakértők paranormális jelenségekről készült félelmetes felvételeket elemeznek. Kevin Young, a The Unexplained 4 alapítója azt mondta: "Jelenés egy kisállattemetőben. Nincs más szó. A műsorban szereplő nő fekete szemű gyerekként jellemezte – egy ritka démoni entitás. Valami biztosan van benne, nem tudom megmondani, hogy szellem-e vagy sem. Az én véleményem szerint egy jelenés volt."

2023 közepén a The Unexplained 4-et felkérték, hogy vizsgáljon ki furcsa történéseket a titkos állattemetőben, ahol emberek százai temették el szeretett házi kedvenceiket. Marie Rixon, a The Unexplained 4 tagja így nyilatkozott: "Ez hátborzongató volt."

A Kevinből, Marie-ből, Connor Mewhirterből és Emily Collacottból álló Unexplained 4 egyensúlyban tartja szellemvadászatát a rendszeres munkával és a családi élettel. A Kevin és Marie által 12 évvel ezelőtt alapított cég azóta is kutatja a paranormális jelenségeket szerte az Egyesült Királyságban.