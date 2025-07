El sem kezdődött a verseny! Már palacsintát dobálnak a Hungaroringen

A palacsinta az egyik legkedveltebb magyar desszert, amit még a külföldiek is szívesen megkóstolnak. A hétvégén a hazánkban versenyző Forma-1-es autóversenyzők sem tudtak ellenállni az édességnek, sőt Lando Norris, és Oscar Piastri még sütött is néhány palacsintát a Hungaroringen.

Készül a palacsinta Oscar Piastri-módra Fotó: Szabolcs László

A McLaren két pilótája most egy magyar tradicionális édességgel ismerkedett, még pedig a palacsintával. Norris és Piastri a Forma-1-es Magyar Nagydíj csütörtöki sajtónapján nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy palacsintát süssön a Hungaroringen. Aki készített már palacsintát, az tudja, hogy aez nem olyan egyszerű feladat. Előfordul, hogy a tészta könnyen leragad, vagy elszakad. Nos, Norris nagyon otthonosan mozgott a paddockban kialakított konyhában. A pilóta azonnal neki is látott a palacsintasütésnek, ahogy kell: lefújta olajspay-vel a serpenyőt, majd a Gitidisz Nikosz, séf által bekészített tésztából egy merőkanállal a serpenyőbe mert. Norris hagyta egy kicsit sülni a tésztát, majd előbb egy spatulával megfordította. Amikor a palacsinta másik oldala is megsült, akkor pedig gondolt egyet, és mindenki nagy meglepetésére elkezdte dobálni a palacsintát - derül ki a Mindmegette cikkéből.

