Fejlemények a várpalotai horrorbalesetről: újabb hazugságra derült fény

Mint arról a Bors is írt, drámai módon tört ketté a Sujbert család élete tavaly márciusban: ekkor vesztették el tragikus körülmények között a 24 éves Melániát.

A kocsi közel 100 kilométeres sebességgel csapódott fának, Meli kirepült az autóból. A sofőr és barátja mindezt letagadta / Fotó: police.hu

Mint ismert, a fiatal nő a barátaival ruccant le egy ártatlan pizzázásra egy közeli bárba, azonban, mivel Meli betegeskedett, minél hamarabb haza akart menni. Ekkor ajánlkozott fel alkalmi sofőrnek az akkor már részeg férfi, K. Kristóf és barátja, a szintén ittas H. László, amit a lány hálásan el is fogadott. Sajnos, ez volt utolsó útja, ugyanis Kristóf nem állt meg Meliék háza előtt, hanem tovább száguldott a lánnyal, nem sokkal később pedig közel 100 kilométeres sebességgel egy fának csapódtak.

A fiatal nő kirepült a hátsó ülésről és több métert sodródott, míg a két férfi könnyebben sérült. Ezután viszont felfoghatatlan dolgot cselekedtek: az oda érkező segítséget elhárították és letagadták, hogy egy harmadik személy is utazott az autóban.

Kristóf és László a kiérkező hatóságoknak sem szóltak a haldokló Meliről, őt végül egy tűzoltó vette észre. Bár a mentősök mindent megtettek érte, a fiatal nő életét már nem tudták megmenteni.

Margit, Meli édesanyja a baleset óta harcol lánya igazáért. Azt akarja, hogy ilyen szörnyűség többé senkivel ne történhessen meg / Fotó: Bors

Melánia édesanyja, Margit korábban elmondta lapunknak: ő biztos benne, hogy a férfiak szánt szándékkal száguldottak tovább lányával, ugyanis állítja: tisztességtelen szándékaik lehettek Melivel, aki védekezett és tiltakozott a baleset előtt.

- Biztos vagyok benne, hogy amikor ideértek, a lányom már nyitotta is az ajtót, hogy kiszálljon, a fiúk viszont tovább mentek Várpalota felé

– mondta lapunknak akkor.

Sejtése be is igazolódott, ugyanis a szakértői vélemény kimondta: Meli ajtaja nyitva volt a becsapódáskor. Most az ügyészség is vádat emelt a Melit cserben hagyó férfiak ellen:

- A vádlottak a helyszínen megálló és segíteni akaró emberek elől elhallgatták, hogy az autóban rajtuk kívül más is utazott és elküldték őket

– erősítette meg a Veszprém Vármegyei Főügyészség Margit korábbi állításait. Azonban most kiderült, hogy a férfiak hazugságai itt nem értek véget.

A két férfi, miután Meli testét megtalálták, azt állította, hogy nem is ismerik a haldokló lányt Fotó: Bors

Miután ugyanis megtalálták Meli összezúzott testét, képesek voltak azt hazudni, hogy nem is ismerik a nőt:

- Miután egy szemtanú mégis bejelentést tett, a rendőröknek és tűzoltóknak sem adtak számot az utasról, sőt megtalálása után is azt állították, hogy nem velük utazott, és nem tudják, kicsoda

– szögezték le.

Az ügyészség a sofőrrel szemben börtönbüntetés, közügyektől és járművezetéstől eltiltás, valamint pénzbüntetés kiszabására, míg a barátjával szemben felfüggesztett fogházbüntetés és pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.