„Drága Kati mamám!” - Elhunyt az encsencsi gyilkos másik áldozata is

A borzalmak településévé változott Encsencs, ahol pár hét leforgása alatt két, jóravaló idős asszony is egy ámokfutó gyilkos áldozatává vált. December 29-én Jolánka néni vesztette életét, szerdán pedig az az asszony is elhunyt, akit gyilkosa még december 8-án bántalmazott súlyosan.

Helyszínelők Encsencsen

Három encsencsire is rátámadt a bestiális gyilkos

A falu tavaly december végén került be a hírekbe először, miután egy lakóház kigyulladt. Hamar kiderült, hogy a ház tulajdonosát, Jolánka énit 55 késszúrással megölték, torkát fültől fülig elmetszették, a házat pedig a bizonyítékok eltüntetése érdekében gyújtották rá. A rendőrség a térfigyelő kamerák felvételeinek segítségével pár óra leforgása alatt el is kapta a tettest, M. Krisztofert. Már aznap arról kezdtek el beszélni a településen, hogy nem Jolánka néni a gyilkos első áldozata. Pár nappal a brutális gyilkosság előtt egy encsencsi házba tört be, ahol baltával támadt a tulajdonosra, csak a jószerencsének és felesége határozott fellépésének köszönhető, hogy a férfi életben maradt. December 8-án M. Krisztofer idős szomszédasszonyához, Kati nénihez tört be és súlyosan bántalmazta az asszonyt. Az idős nő hetekig élet és halál között lebegett a kórházban, mígnem január 10-én, szerdán elhunyt.

„Mind a két kezetek a tűzben fog égni!”

„Valamelyik encsencsi pincsikutya rátört a 84 éves mamánkra. És nagyon csúnyán megöldösték. Hogy lehet valaki ennyire szívtelen? Ilyen világot kell éljünk, hogy féljünk a drogos emberektől, hogy megbolondulnak és mindent megtesznek? De úgyis megleszel vagy meglesztek! És életetek végéig emlegetni fogjátok azt, amit egy ártatlan öregasszonnyal tettetek, aki csak azt akarta, hogy békében tudjon meghalni a családja mellett. De ti ezt nem engedtétek meg neki, nyomorult semmirekellők! Nagyon csúnyán emlegetni fogjátok, amíg éltek, mert remélem, Papó, aki a saját sírjában forog miattatok, visszaadja és egész életetek végéig emlegetitek majd! Nem hagytátok szegényt, raboltátok volna ki, de volt szívetek megölni egy ártatlant? Süljön le a húsotok! Nincs jól a mama, a gépek tartják! De reménykedünk és bízunk Istenben, hogy meggyógyítja nekünk, hogy köztünk legyen még! Pusztulat, mind a két kezetek a tűzben fog égni” – írta ki magából a gondolatait december 8-án Kati néni unokája. Sajnos hiába imádkoztak rengetegen az idős asszonyért, Kati néni szervezete szerdán feladta a harcot.

Újra gyászol Encsencs

„Drága Kati mamám!” - írta az asszony unokája Facebook oldalán. Encsencs tehát újra gyászol. Jolánka nénit szombaton végső nyugalomra helyezték, Kati néni családtagjai pedig folyamatosan kapják a részvétnyilvánító üzeneteket, miközben nekik is temetésre kell készülniük. A falut az elmúlt napokban megszállták a rendőrök, akik három nap alatt kétezer embert igazoltattak, baltákat, fegyvereket koboztak el, kábítószereseket kaptak el. M. Krisztofert letartóztatták, és most már két gyilkosság is szárad a lelkén. Kati néni ügyében a rendőrség halált okozó testi sértés bűntette miatt nyomoz, amióta az asszony elhunyt.