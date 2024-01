Megszállták a rendőrök a magyar települést, ahol elszabadult a pokol

Elismerte a rendőrség: hiába kapták el pár óra leforgása alatt azt a férfit, aki december 29-én Encsencsen brutálisan kivégzett egy idős nőt, a helyiek nem nyugodtak meg. A nyírségi készenléti rendőrök ezért három bevetési egységgel segítik a helyi erők munkáját, mondhatni: megszállták Encsencset.

Fokozott rendőri jelenlét van a településen és környékén Fotó: Police.hu

Drogterjesztés, kamatozás

Letartóztatták az encsencsi M. Krisztofert, aki december 29-én 55 késszúrással ölte meg áldozatát, fültől fülig elmetszette a torkát, majd a bizonyítékok eltüntetése érdekében rágyújtotta a házat. Mint az a brutális gyilkosság után kiderült, a tettes december elején kirabolta és megverte idős szomszédasszonyát, aki azóta is élet és halál között lebeg, ezután pedig egy másik házba is betört, ahol baltával támadt a tulajdonosra, aki a felesége határozott fellépésének köszönheti életét. Nem csoda, hogy a településen élők egyáltalán nem érzik magukat biztonságban, sőt. Mint azt Encsencs polgármestere, Szedlár János a gyilkosság után kiadott közleményében kifejtette, a gondot leginkább a kábítószer birtoklás és értékesítés jelenti a településen, a rablások, betörések és akár életellenes cselekmények mind azért történnek, hogy egyesek pénzt szerezzenek a drogra, de az úgynevezett „kamatozás” is folyik a településen, ami vélhetően uzsorakölcsönöket jelent.

Kétezer embert igazoltattak 3 nap alatt

Nem csoda, hogy a Nyírbátori Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el, a hét minden napján, nappal és éjszaka is igyekeznek kiszűrni a gyanús alakokat. Három nap alatt kétezer embert igazoltattak, több mint ezer gépkocsit ellenőriztek, és mintegy 400 esetben intézkedtek is. Meglepő módon ebből 17 esetben még kényszerítő eszközt is alkalmazniuk kellett, amit azt jelenti, hogy az ellenőrzés alá vont személy ellenállást tanúsíthatott. Négy esetben bűncselekmény elkövetése miatt éltek feljelentéssel, ezek közül egy esetben kábítószer birtoklása vétség elkövetésének gyanúja miatt. 15 személyt elfogtak, 26 főt előállítottak, 39 közbiztonságra különösen veszélyes eszközt koboztak el.

Kinai fegyver a nuncsaku, ezt is elkobozták a rendőrök Fotó: police.hu

Kínai fegyver is horogra akadt

Az elkobzott fegyvereket, veszélyes eszközöket és magát a fokozott ellenőrzést a rendőrség egy videóban mutatta be. Itt jól látszik, hogy baltákat, késeket, machetét foglaltak le, de a fogások között volt egy úgynevezett nuncsaku is, ami egy kínai fegyver, két keményfa bot egy lánccal összekötve, ezzel jó nagyot lehet csapni, de használható fojtásra is.

Baltákat is elkoboztak a rendőrök Fotó: police.hu

A kábítószereseknek sem lehet nyugtuk

A rendőrök Encsencsen és a környező településeken nem csak azt ellenőrzik, hogy az intézkedés alatt álló birtokol-e kábítószert, azt is megnézik, hogy fogyasztott-e drogot. Nem először van ilyen nagyszabású razzia a településen, tavaly márciusban egyetlen nap alatt hat kábítószerterjesztőt fogtak el ebben a térségben a rendőrök.

A fokozott ellenőrzés folytatódik továbbra is a térségben.

Nézd meg a rendőrség videóját az elmúlt napokról: