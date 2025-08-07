„Az emberek sikítottak”- borzalmas kínok között vesztette életét egy szerelmespár

Tragédiával végződött egy fiatal szerelmespár túrázása a napsütötte Mallorcán, ahol pillanatok alatt annyi eső zúdult le hirtelen, hogy villámárvíz keletkezett. A 32 éves Alexander Barrett és 26 éves barátnője Sarah Tompson épp baráti társaságukkal nyaraltak a spanyol turistaparadicsomban, amikor életüket vesztették még annak ellenére is, hogy Alexander úszómester és hegymászó oktató volt. A pár ugyanis épp túrázott egy kanyonban, amikor elsodorta őket az áradat, aminek következtében a férfi holttestére a tragédiát követően csak napokkal később találtak rá a Tramuntana-hegységben.

Elsodorta őket a villámárvíz Fotó: unsplash.com

Alex imádta az életet. Jó ember volt, gondoskodó és kedves. A barátokkal és családdal lett egy közös mondásunk: "Legyél inkább olyan, mint Alex", mert olyanná szeretnénk válni, mint ő

- közölte a tavaly szeptemberi tragédiát követően Alexander édesapja, Paul Rodman, míg Sara apja, Peter Thompson úgy fogalmazott, hogy lánya arcán állandóan mosoly ült.

A szerelmeseknek közös szenvedélye volt a hegymászás és a túrázás. A tragédia napján barátaikkal együtt egy háromórás túrára indultak. Habár az időjárás előrejelzés írt esőt aznapra, csak este hatra ígérte azt, ezért indultak útnak napközben. A vihar azonban már délután fél három körül megérkezett. Pont akkor, amikor Alexander és Sarah a szurdok egy szűk részében volt két szikla között.

Luke Weaver, egy barátjuk, aki akkor velük közölte, a szörnyűséget az okozta, hogy egyik pillanatról a másikra egy hatalmas vízfal zúdult le a szurdokra:

A víz a semmiből jött, az emberek sikítottak, és óriási robaj hallatszott

- idézte őt a TheSun.