„Az emberek sikítottak”- borzalmas kínok között vesztette életét egy szerelmespár

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 22:00
A fiatalok vízbe fulladtak, egyikük holttestére csak napokkal később leltek rá.
B. V.
Tragédiával végződött egy fiatal szerelmespár túrázása a napsütötte Mallorcán, ahol pillanatok alatt annyi eső zúdult le hirtelen, hogy villámárvíz keletkezett. A 32 éves Alexander Barrett és 26 éves barátnője Sarah Tompson épp baráti társaságukkal nyaraltak a spanyol turistaparadicsomban, amikor életüket vesztették még annak ellenére is, hogy Alexander úszómester és hegymászó oktató volt. A pár ugyanis épp túrázott egy kanyonban, amikor elsodorta őket az áradat, aminek következtében a férfi holttestére a tragédiát követően csak napokkal később találtak rá a Tramuntana-hegységben.

gyász, gyertya
Elsodorta őket a villámárvíz Fotó: unsplash.com

Alex imádta az életet. Jó ember volt, gondoskodó és kedves. A barátokkal és családdal lett egy közös mondásunk: "Legyél inkább olyan, mint Alex", mert olyanná szeretnénk válni, mint ő

 - közölte a tavaly szeptemberi tragédiát követően Alexander édesapja, Paul Rodman, míg Sara apja, Peter Thompson úgy fogalmazott, hogy lánya arcán állandóan mosoly ült. 

A szerelmeseknek közös szenvedélye volt a hegymászás és a túrázás. A tragédia napján barátaikkal együtt egy háromórás túrára indultak. Habár az időjárás előrejelzés írt esőt aznapra, csak este hatra ígérte azt, ezért indultak útnak napközben. A vihar azonban már délután fél három körül megérkezett. Pont akkor, amikor Alexander és Sarah a szurdok egy szűk részében volt két szikla között. 

Luke Weaver, egy barátjuk, aki akkor velük közölte, a szörnyűséget az okozta, hogy egyik pillanatról a másikra egy hatalmas vízfal zúdult le a szurdokra:

A víz a semmiből jött, az emberek sikítottak, és óriási robaj hallatszott

- idézte őt a TheSun.

 

