Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Ibolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egymásnak estek a bigámista férj feleségei: mindketten a 800 milliós vagyont akarják

bigámia
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 21:45
feleségférjvagyon
Álla bál a két asszony között. A bigámista könyvelőnek egyszerre két felesége is volt. Halála után most 821 millió forintos vagyonán marakodnak egymással a nők.

A brit James Dinsdale titokban két nőt is feleségül vett Las Vegasban. A bigámista férj azonban 2020-ban elhunyt. Ekkor derült ki a második házastárs számára, hogy férje nős volt.  helyettes vezető (bíróságok)

bigámista
A bigámista férj mindkét feleségét Las Vegasban vette el, 5 év különbséggel (Képünk illusztráció)
Fotó: Forrás: Stocksnap/Pixabay

A második feleségre, Margaret Dinsdale-re maradt a férfi ügyeinek rendezése. Döbbenten jutott tudomására, hogy férje öt évvel korábban feleségül vette Victoria Fowellt, akitől nem vált el, így az ő házassága érvénytelennek minősült, tehát nem jogosult a férje átszámítva 821 millió forintos vagyonára írja a Sun.

A bigámista férj nem vált el

A második feleség, Dinsdale a Legfelsőbb Bírósághoz fordult, és azt állította, hogy megérdemli a pénzt, hiszen ő "jóhiszeműen" járt el, mikor hozzáment férjéhez. Ám az első házastárs, Fowell is ragaszkodik az örökséghez, miután ő soha nem vált el férjétől. 

A bíróság mindkettejüket meghallgatta. 

A pénzszűkében lévő második feleség egy 1975-ös brit öröklési törvény értelmében „észszerű ellátásra” hivatkozva már abba is belemenne, hogy a két asszony fele-fele arányban osztozzanak a vagyonon. A Legfelsőbb Bíróság bírája elrendelte, hogy a jövőben tartsanak egy meghallgatást, amely arról szól, hogyan osszák fel James vagyonát két felesége között. A kacifántos ügy tehát folytatódik, 5 évvel a férfi halála után.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu