Egymásnak estek a bigámista férj feleségei: mindketten a 800 milliós vagyont akarják

A brit James Dinsdale titokban két nőt is feleségül vett Las Vegasban. A bigámista férj azonban 2020-ban elhunyt. Ekkor derült ki a második házastárs számára, hogy férje nős volt.

A bigámista férj mindkét feleségét Las Vegasban vette el, 5 év különbséggel (Képünk illusztráció)

A második feleségre, Margaret Dinsdale-re maradt a férfi ügyeinek rendezése. Döbbenten jutott tudomására, hogy férje öt évvel korábban feleségül vette Victoria Fowellt, akitől nem vált el, így az ő házassága érvénytelennek minősült, tehát nem jogosult a férje átszámítva 821 millió forintos vagyonára – írja a Sun.

A bigámista férj nem vált el

A második feleség, Dinsdale a Legfelsőbb Bírósághoz fordult, és azt állította, hogy megérdemli a pénzt, hiszen ő "jóhiszeműen" járt el, mikor hozzáment férjéhez. Ám az első házastárs, Fowell is ragaszkodik az örökséghez, miután ő soha nem vált el férjétől.

A bíróság mindkettejüket meghallgatta.

A pénzszűkében lévő második feleség egy 1975-ös brit öröklési törvény értelmében „észszerű ellátásra” hivatkozva már abba is belemenne, hogy a két asszony fele-fele arányban osztozzanak a vagyonon. A Legfelsőbb Bíróság bírája elrendelte, hogy a jövőben tartsanak egy meghallgatást, amely arról szól, hogyan osszák fel James vagyonát két felesége között. A kacifántos ügy tehát folytatódik, 5 évvel a férfi halála után.