Nem enyhülhet a rettegés a magyar településen, szabadon mászkál a gyilkos segítője?

Brutális és bestiális gyilkosság történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Encsencsen tavaly év végén. Egy idős asszonyt, Jolánka nénit a saját otthonában támadtak meg, 55 késszúrással végeztek vele, fültől fülig elmetszették a torkát, majd a bizonyítékok eltüntetésének érdekében még a házát is rágyújtották. Az elkövető egyedül a térfigyelő kamerákkal nem számolt, amik rögzítették a mozgását, így a rendőrök pár órán belül elfogták és előállították a férfit, aki azóta is előzetes letartóztatásban van a rácsok mögött. A horrorgyilkosság után nem sokkal kiderült, hogy ugyanennek az elkövetőnek két másik támadás is a számlájára írható: december elején a vétlen Kati nénit támadta meg otthonában egy baltával, az idős asszony azóta is élet és halál között lebeg, egy másik férfit pedig a felesége mentette meg attól, hogy az elkövető kioltsa az életét. Hiába ül azonban a gyilkos a rácsok mögött, a pletykák szerint – amit most a polgármester is megerősített – nem egyedül követte el borzalmas tettét. Így azonban, hogy a gyilkos segítője szabadon mászkál, nem enyhülhet a rettegés a magyar településen.

"Biztos nem volt egyedül"

A helyiek már a gyilkosság másnapján, december 30-án arról beszéltek, hogy a gyilkosnak akadhatott segítője. „Nem volt egyedül, biztos nem volt egyedül, mert ezt egyedül nem bírta elkövetni” – mondta egy encsencsi fiatalember a Tények kameráinak. A településen szárnyra kapó pletykát végül január 8-án Encsencs polgármestere, Szedlár János is megerősítette szőrén-szálán egy, a lakosságnak kiadott közleményben.

Egy súlyos testi sértést, emberölési kísérletet, majd később gyilkosságot követett el vélhetően ugyanaz a személy vagy személyek az elmúlt év végéhez közeledve

– tájékoztatta a település vezetője a lakosokat.

Ezzel a polgármester elismerte, hogy igaz lehet a pletyka, miszerint M. Krisztofer nem egyedül követte el a gyilkosságot, hanem akadt egy segítője is.

Több közbiztonságra veszélyes eszközt is elkoboztak a rendőrök

Mint arról a Bors már múlt héten beszámolt, Encsencsen fokozott rendőri jelenlét van a gyilkosság óta, Szedlár János erről is értesítette most az encsencsieket.

– Nagyobb rendőri erők vannak és lesznek jelen a településen, akiknek feladata a közrend és közbiztonság fenntartása, a közlekedésre veszélyes személyek és járművek kiszűrése. Ennek eredményeként a rendőrök több, a közbiztonságra veszélyes eszközt koboztak el, tulajdonosaik ellen eljárást indítottak – igyekezett csillapítani a kedélyeket a polgármester, aki azt is elismerte a közleményben, hogy településükön a kábítószerhez való jutás miatt gyakoriak a betörések, a lopások, sőt, most már az életellenes bűncselekmények is. A megoldást a rendőri jelenlét mellett abban látja, hogy az emberek figyeljenek egymásra, főként idős, egyedülálló ismerőseikre.

Eltemették Jolánka nénit

Szombaton végső nyugalomra helyezték az encsencsi gyilkos áldozatát, Jolánka nénit.

– Erre a fájdalomra nincs most semmi, ami enyhít, soha nem is lesz – írta a meggyilkolt asszony lánya a neki részvétet nyilvánítóknak. A gyilkos másik áldozata, Kati néni, akit még december 8-án bántalmazott súlyosan, továbbra is élet és halál között lebeg a kórházban, úgy tudjuk, hogy gépek tartják életben az idős asszonyt.