Így ünnepelte a magyar keresztapa a 75. születésnapját: Tasnádi Péter erkölcsi bizonyítványa immár tiszta

Tasnádi Péter ismét reflektorfénybe került, de ezúttal nem a korábban megszokottá vált bírósági és alvilági ügyei miatt, hanem egy örömteli eseménnyel: a születésnapja alkalmából. A magyar keresztapa idén töltötte be 75. életévét, amit rokonai mellett közeli barátaival ünnepelt – derül ki a TV2 Napló című műsorából.

Tasnádi Péter most ünnepli a 75. születésnapját Fotó: TV2 Napló

Tasnádi Péter: Egy aranyhalat szeretnék kifogni

Tasnádi Péter a magyar kriminológia egyik meghatározó alakja. Nevét szinte mindenki ismeri. Rendőrségi ügyei és bírósági tárgyalásai óriási érdeklődést váltottak ki annak idején. Azóta sem volt arra példa, hogy valakit ennyi ügyvéd védjen, mint Tasnádi Pétert. Összesen 18 ügyvéd képviselte őt, melyre neki csak annyi magyarázata volt:

„Lassan ebben a bénult fásultságomban kezdem elhinni, hogy bűnös vagyok

18 ügyvéd védte Tasnádi Pétert Fotó: TV2 Napló

Általában tagadta az ellene felhozott vádakat, mint mondta, ő nem sikkasztott sosem.

Álmomban sem jutna eszembe, hogy megvesztegessek bárkit. Tőlem el sem fogadnának semmit, ebben biztos vagyok. Tartozott valaki, hosszú ideig ígérgette-ígérgette, odamentem és szétütöttem az agyát. Ennyi

– emlékszik egyik ügyére. Bármikor, amikor megkérdezték tőle, ha szabadul a börtönből, azt mondta:

Egy aranyhalat szeretnék kifogni

Vagy azt:

„Első dolgom lesz beiratkozni egy sakk-klubba.” Volt, hogy még azt is megosztotta a kíváncsiskodókkal, minek örülne, miután kiengedik: „Egy somlói galuskának.”

A születésnapjára a közeli barátait hívta meg Fotó: TV2 Napló

Tasnádi Péter a gengszter, a maffiavezér, a keresztapa. Legalábbis így vonult be a magyar kriminalisztika történetébe. Azt, hogy milyen bűncselekményeket követett el, szinte az egész ország tudja, hiszen az élete mindig is nyitott könyv volt. Volt olyan év is, amikor hatszor tartóztatták le csalás, sikkasztás, vagy éppen önbíráskodás miatt. „1999. szeptember 6-án tartóztattak le, előtte pár nappal fogadta el az Országgyűlés a szervezett bűnözés elleni törvényt és én voltam a próbababa. Azt rám hozták be” – állítja. És ő volt az a gengszter is, akinek fedőneve volt, amikor a bíróságra szállították: ez volt az „Őzgida akció”. 13 év hat hónap, összesen ennyit töltött a rácsok mögött Tasnádi Péter. Mindig nagy erőkkel vonultak ki elfogására a TEK kommandósai és szinte minden elfogását dokumentálták. Azonban ez már a múlt, Péter állítja, mára megjavult. Mindezt bizonyítja az erkölcsi bizonyítvány, miszerint büntetlen előéletű. Mindez úgy lehetséges, hogy a törvény szerint, akit elítéltek, mentesül a hátrányos jogkövetkezmények alól, ha a törvényben meghatározott idő eltelt és nem ítélték el újból.