A hét kezdetén is marad a borongós, párás idő, mialatt némi enyhülésre is van kilátás.

Sűrű ködre lehet számítani a mai napon. Fotó: Pixabay (képünk illusztráció)

Az előrejelzések szerint ma reggel sűrű köd képződik majd sokfelé, amely akár egész nap is kitarthat. Szórványosan előfordulhat eső, szitálás és ködszitálás is. Mindeközben némi enyhülésre is lehet majd számítani: a nappali órákban előreláthatóan +4 és + 5 fok köré melegszik a levegő, mialatt a déli szél megélénkül - írja a Köpönyeg.