HETI TOP5: Ezekben a magyar városokban volt érdemes előkészíteni a szánkókat

Volt olyan magyar város, ahol 25 centiméternyi hó is hullott az elmúlt héten köszönhetően annak a mediterrán ciklonnak, amely hazánk nagy részére kiadós csapadékot hozott magával. A Dunántúlon már szerda(december 6.) reggel többfelé havazott, majd a havazás a középső tájakra is átterjedt. Itt kezdetben még többfelé eső is esett, azonban a ciklon hátoldalán érkező hidegebb levegőnek köszönhetően estétől az eddig esős tájakon is havazásba váltott a csapadék, még a keleti tájakra is jutott némi hó. A legtöbb hó a Dunántúlon hullott.

A legtöbb hó az ország nyugati felében hullott Fotó: Komka Péter

Többször is hírt adtunk már a 84 éves Magdi néniről, aki április környékén költözött ki a komáromi TESCO parkolójába. Az idős asszonyt a fiatalok és járókelők segítették, majd a cirkusztól egy sátrat is kapott. Hónapokig élt a néni a parkolóban lévő sátorban, az elmúlt napokban azonban nyoma veszett. Sem hajléktalanszállóra, sem idősek otthonába sem akart menni, önálló lakást szeretett volna a néni, azonban a tél és hideg, illetve a sok eső kikezdte az ideiglenes szállását, ami beázott, ráadásul az orkán erejű szél szétfújta a ruháit. Ezek után nem volt más választása és el kellett hagynia az élelmiszerlánc parkolóját, azt azonban senki sem tudja, hogy hová ment. Magdi néni holléte egyelőre rejtély.

Magdi néni tartózkodási helye egyelőre ismeretlen Fotó: Bors

Elképesztő és egyben megmagyarázhatatlan baleset sokkolta a kispestieket december 6-án. A Fő utca egyik lakóépületének hatodik emeletéről egy idős, félmeztelen asszony zuhant ki. A nőnek esélye sem volt a túlélésre, holttestét járókelők találták meg. Az elhunyt élete tele volt tragédiával, a szeretett, mozgáskorlátozott lánya súlyos mentális betegségben szenvedett. A Bors információi szerint a nő hosszú hónapok óta egyedül élt, mert a lányát elvitték, állítólag egy mentális betegek számára fenntartott szociális otthonba. Az ott lakók azt mondták, hogy nagyon sokat veszekedtek, ilyenkor a lány azt üvöltözte, hogy az anyja meg akarja ölni.

Ha segítség kell! Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

A rendőrség vizsgálja a hatodikról kiesett nő halálának körülményeit Fotó: Kóré Károly

Kitti és Attila szerelme a csillagokban íródott, a pár már az óvodában megismerte a másikat. Kapcsolatuk csaknem húsz éve virágzik, amit gyermekáldással szerettek volna megkoronázni. A polgárőr férfi párja nehezen tudott teherbe esni, és amikor ez végre megtörtént veszélyeztetett terhes lett Kitti, ám ezzel nem értek véget a megpróbáltatások. Az asszonyon császármetszést kellett végezni, a pici Janka egészségesen jött a világra, de az anyukáját azonnal az intenzívre szállították válságos állapotban. Egy hétig kérdéses volt az állapota, ezalatt pusztán egyszer láthatta a gyermekét. A nőnek sürgősen vérre volt szüksége, ami a férje által indított netes kezdeményezésnek köszönhetően sikeres össze is gyűlt.

Janka nagyon szeretné már találkozni édesanyjával Fotó: olvasói

Egy egész ország aggódott a kedd(január 5.) délután eltűnt 10 éves miskolci kisfiúért. Horváth Dominik Attila a déli órákban távozott engedély nélkül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Semmelweis Tagkórházából. A vékony testalkatú, barna hajú fiú eltűnésekor mindössze egy pólót és egy papucsot viselt, így joggal féltették attól, hogy halálra fagy a fiatal. A gyermeket a Neptun Mentőcsapat Kutyás Egysége mellett a Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete is kereste. Dominikot végül december 6-án megtalálták.