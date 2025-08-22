Rohantak a mentők: hatalmas baleset volt Jászkisérnél

Két jármű ütközött össze a 3225-ös úton, Jászkisér térségében, a 31-es kilométernél. Az ütközés olyan erős volt, hogy mindkét autó az árokba borult. A járművekben összesen négy ember utazott. A jászkiséri önkormányzati tűzoltók áramtalanították a roncsokat. A helyszínre mentők is érkeztek, a forgalom félpályás útlezárás mellett halad az érintett útszakaszon - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.