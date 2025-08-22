UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Rohantak a mentők: hatalmas baleset volt Jászkisérnél

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 16:35
Az érintett szakaszon félpályás útlezárás van.

Két jármű ütközött össze a 3225-ös úton, Jászkisér térségében, a 31-es kilométernél. Az ütközés olyan erős volt, hogy mindkét autó az árokba borult. A járművekben összesen négy ember utazott. A jászkiséri önkormányzati tűzoltók áramtalanították a roncsokat. A helyszínre mentők is érkeztek, a forgalom félpályás útlezárás mellett halad az érintett útszakaszon - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
