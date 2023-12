Pucéran hempereg a fürdőkádban Palvin Barbi - erotikus fotók kerültek ki a magyar világsztárról

Palvin Barbira minden magyar nagyon büszke. Az álomszép magyar lányra hamar felfigyeltek a külföldi modellügynökségek, és nagyon hamar Amerikába került. Most ő a világ egyik leghíresebb modellje, a világhírnév ugyanakkor nem részegítette meg, és soha nem felejti el, honnan jött. Gyakran hangoztatja, hogy mennyire büszke magyar származására, és sokat is tesz annak érdekében, hogy a világ egy kicsit jobban megismerje hazánkat. Egy ideig például magyar nyelvleckéket tartott csatornáján, valamint mindig ápolja a magyar hagyományokat, amelyeket szívesen el is magyaráz a nagyközönség előtt.

Palvin Barbi nemrég házasodott össze férjével / Fotó: Northfoto

Barbi nemrégiben kimondta a boldogító igent a világhírű színésszel, Dylan Sprouse-zal, ráadásul ezt is Magyarországon tették. Barbi fontosnak találta az esküvői magyar hagyományok követését is: többek között kalácsot törtek, a menyecskeruhájával pedig az egész világ érdeklődését felkeltette.

A gyönyörű modellnek az egész világ csodájára jár, és nem is ok nélkül. Ritka szépségével mindenkit elbűvöl, a legújabb fotósorozata pedig valósággal megőrjítette a világot. Meztelenül hempereg ugyanis egy fürdőkádban, és mindenki csak arra tud gondolni, hogy vajon mi amögött, amit a kád kitakar.