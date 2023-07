Megszólalt a tervező: Meglepő részleteket árult el Palvin Barbara menyecske ruhájáról

Mint megírtuk, a világhírű modell, Palvin Barbi múlt szombaton mondta ki a boldogító igent Dylan Sprouse amerikai színésznek. A szerelmesek a családtagok és a barátok körében keltek egybe, és a hírek szerint teljesen elégedettek, hiszen minden úgy sikerült, ahogy azt elképzelték.

Palvin Barbara gyönyörű volt a nagy napon. Fotó: Northfoto

Palvin Barbara nem bízta a véletlenre, esküvőjén három csodálatos ruhát is viselt. Két világhírű tervező több milliós kreációját választotta, menyecskeruháját pedig a híres hazai divatszakember, Merő Péter álmodta meg, aki a Borsnak maga mesélt a mesés piros ruha történetéről. A tervező azt is elárulta, hogy mennyi időbe telt elkészíteni a menyecske ruhát és az is kiderült, hogy a nagy napon nem csak a menyasszony viselte a keze munkáját.

A szupermodell teljesen rábízta magát a tervezőre

Merő Péter örömmel alkotta meg Barbi menyecske ruháját, de szavaiból kiderül, nem volt sok ideje rá.

" Két hétig is eltarthatnak a tervezési, kivitelezési és szabászati munkák, de ez a ruha 5 nap alatt készült el. Ez a ruha 400 ezer forinttól indul, hernyóselyemből készül és teljesen személyre van szabva. Barbival a közös munka során mindig is erős volt a szimpátia közöttünk, ez most sem volt másképp/mostanra sem változott meg. A Jimmy Choo cipő kollekció egyik darabja is a menyecske-ruhához készült, ennek a fedőanyagát is én választottam ki, hogy a ruhával összhangban legyen. De nem csak Barbi megjelenéséről gondoskodtunk, a nővérét, Anitát is én öltöztettem fel az esküvőre" - árulta el Merő Péter, aki az Instagram-oldalán is megosztott néhány csodaszép képet a pillanatról, amikor Barbira igazította a ruhát. Az egyik fotóhoz, néhány kedves sort is írt.

- Ezek a képek kedves és őszinte pillanatokat örökítenek meg. Centiről centire haladtunk a ruhapróbákon, közben Barbi mosolya is egyre szélesebb lett. Az ilyen fotók többet jelentenek, mint egy poszt; egy bizalmi kapcsolatot mutatnak be, amelyet nem csak az öltések kötöttek össze. hálás vagyok, hogy részese lehettem a boldogságodnak. Köszönöm! - olvasható a kép alatt. Információk szerint, Palvin Barbi hamarosan a tengerentúlon is megismétli az esküvőjét, de először a szülőhazájában szerette volna kimondani a boldogító igent.