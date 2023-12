190 milliárd euróba is kerülhet Ukrajna csatlakozása - fájó tényeket közölt Orbán Viktor

A magyar miniszterelnök ma a Tények vendége volt, a TV2 stúdiójában pedig arról esett szó elsősorban, hogy milyen nehéz helyzetbe sodorta Brüsszel Európát azzal, hogy Ukrajnát fel szeretnék venni az EU-tagállamok közé. Orbán Viktor kiemelte, hogy a közép-európai fuvarosok, gazdák nagyon nagy bajba kerültek már most. A miniszterelnök különösen fontosnak gondolja, hogy megkérdezze a magyar emberek véleményét, mit gondolnak Ukrajna csatlakozásáról.

Fotó: AFP

Az lenne a jó, ha kapnánk egy számítást arról, hogy milyen költségekbe kerülne Ukrajna csatlakozása. Sajnos azonban ilyen nincs, és csak találgatások vannak. Szakértők szerint azonban 150-190 milliárd eurós költséget emésztene fel, ami hatalmas költségvetés, és ennek eredményeképpen Magyarország is kikerülne a támogatott országok közül. Beláthatatlan következményekkel járna ez a közép-európai országokra nézve.

Nem kapja meg a támogatást Ukrajna

Az a kérdés, hogy honnan van ez az 50 milliárd euró?

- kérdezi Orbán Viktor, utalva arra, hogy az Unió valamilyen forrásból hatalmas pénzeket szeretne adni Ukrajnának, és nem tudni, miből. Ha ugyanis a magyarok pénzéből csoportosítana el Brüsszel, ahhoz a kormány nem járul hozzá.

A politika nem csak a küzdelemről szól

- mondta a miniszterelnök, és elmondta, hogy szomorú, hogy a baloldal számára nincs nemzeti ügy. A baloldal ugyanis nyíltan és büszkén beszél a hazánk ellen, és ellehetetlenítik, hogy Ukrajna helyett hozzánk érkezzenek pénzek. A szuveneritásvédelmi törvényt is azért kellett elfogadni, mert sok ellenzéki párt külföldről van pénzelve, a támogatásért cserébe pedig elvártásaik is vannak, amelyek hazánk érdekei ellen lehetnek.

Vannak hazafiak, akik küzdenek a hazáért, és mindig vannak olyanok, akik elárulják a hazát

- foglalta össze a miniszterelnök.

Legyőztük az inflációt

Már az is merész célkitűzés volt, hogy az év végéig 10 százalék alá szorítsuk az inflációt. A gazdaság azonban olyannyira megerősödött, hogy akár december végéig 7 százalék alá kúszik, jövőre pedig akár 5 százalék alá is eshet. Orbán Viktor szerint arra is büszkének kell lennünk, hogy a gazdasági növekedés beindult, a 24-es évre pedig már arra lehet számítani, hogy az életszínvonal.

24' jóval reményteljesebb év lesz, mint 23' volt

- mondta.

Büszkének kell lennünk a Nobel-díjasainkra

A miniszterelnök elárulta, hogy a 2023-as év legnagyobb büszkesége, hogy két Nobel-díjasunk is volt. Ők ketten a magyar ugaron kijárták az iskolákat, és fontos eredményeket értek el, amelyekért az egész világ hálás.

Nem akárkik vagyunk. Mi vagyunk a magyarok

- mondta mosolyogva a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy mit szólt ahhoz, hogy a nemzeti tizenegy kijutott az EB-re.