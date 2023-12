Orbán Viktor Brüsszelből: Ukrajna uniós tagsága rossz döntés, Magyarország ebben a rossz döntésben nem kíván részt venni!

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel élőben jelentkezett a Kossuth rádió reggeli műsorában Brüsszelből. Orbán Viktor elmondta, hosszú és nehéz vita zajlott le Ukrajna európai uniós csatlakozásáról. A miniszterelnök 8 órán keresztül igyekezett elmagyarázni a tagállamoknak, hogy rosszul segíteni rosszabb, mint nem is segíteni.

Orbán Viktor elmondta, két döntő érve volt a tagállamoknak: ők 26-an vannak, míg Orbán Viktor csak egyedül, a második pedig az volt, hogy a csatlakozási tárgyalásokkal nem veszít Magyarország, a tárgyalássorozat során még bármikor jelezni lehet a kétségeket, a végső döntést pedig a a nemzeti parlamentek mondják majd ki, így a magyar parlament ezt le tudja szavazni.

Még 75 olyan alkalom lesz, amikor ezt az ország meg tudja állítani. Én nem akartam ezt az ország lelkiismeretére venni, Magyarország nem akar részt venni ebben a döntésben. Azért hagytam el a termet, hogy csinálják egyedül.

Orbán Viktor közölte, hogy az unió már most 50 milliárd eurót akart adni Ukrajnának, amit Magyarország megvétózott.

Nem fogunk habozni, ennek a rossz döntésnek a következményeit Magyarország nem fogja megfizetni! - hangsúlyozta.

El sem kellett volna indulni ebben az irányba, és Magyarországnak annyi lehetősége van, hogy figyelmezteti az uniós tagállamokat, hogy ez egy rossz döntés volt - mondta a kormányfő. Hasonló volt a helyzet a migrációban, amikor a negatív döntéseket nem vállalta fel Magyarország - tette hozzá. "A szankciók esetében is hasonló a helyzet a mostani rossz döntéshez. A legvégső döntést majd a magyar parlament mondja ki Ukrajna ügyében."

A magyarok pénzét nem adhatják oda a háború folytatására

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Ukrajna megsegítésére is közös hitelt akar felvenni az unió. Magyarországnak nem érdeke, hogy az unió úgy gazdálkodjon, hogy hitelt vegyünk fel - tette hozzá. "Az ukrán helyzet mindezek mellett rosszul áll, meg kéne állítani a háborút, és nem több pénz kellene."

A magyarok pénzét oda akarják adni a háború folytatására, és ezt nem fogadtuk el - mondta a kormányfő. "Itt azonnali érdeksérelem volt, és el sem lehetett indulni ezen az úton."

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország minden feltételt teljesített az uniós források ügyében. Ez a mi pénzünk. A következő egy-két hónapban kiderül, mi a helyzet - tette hozzá. A magyar gazdaság az uniós források nélkül is működik - mondta a kormányfő. "Sikerült a mostani nehéz helyzetet is átvészelni, és a növekedésünk is a legmagasabb lesz jövőre."

Brüsszelben változásra van szükség, mivel folyamatosan packáztak velünk, és visszaéltek a hatalmukkal - tette hozzá. "Amikor a pénz majd tényleg megvan, akkor majd dönt a magyar parlament, hogy ebből mennyi menjen a különböző területekre."

Most egy rendkívüli helyzet van, mert a többi ország módosítani akarja a hétéves uniós költségvetést - mondta a kormányfő.

Ha valaki módosítani akarja a költségvetési törvényt, akkor Magyarországnak meg kell kapnia az összes nekünk járó forrást, és most jó esélyünk van erre.

A szuverenitásvédelmi törvény bezárta a kiskapukat

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy bár tiltja a magyar alkotmányos rendszer, hogy külföldről fogadjanak el forrást, de 2022-ben megtalálták a kiskapukat arra, hogy külföldről érkező pénzeket használjanak. A szuverenitásvédelmi törvény ezeket a kiskapukat bezárta, és azt remélik nem tudnak dollárok begurulni a baloldalhoz - mondta a kormányfő.