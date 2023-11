Lángoló toronyház tetején ragadt egy munkás - sokkoló videó!

Hatalmas tűz ütött ki egy toronyház építése közben az angliai Reading belvárosában csütörtök napközben. A városközpontban akkora füst szállt fel, hogy az eget is feketére festette, a tűzöltók jelenleg is küzdenek a lángok megfékezésével. A hősies oltás közben egy elképesztő életmentést is láthattak a környéken tartózkodók, ugyanis egy építőmunkás a tűz csapdájába esett, és a toronyház tetején állva kiabált segítségért. A tűzoltóság pedig egy daru segítségével kimentették a férfit a halálos veszedelemből.

Egy életmentő tűzoltó ment fel az emelőkosárral kimenteni a munkást a tűzből /Fotó: Youtube

A Metro magazin beszámolója szerint 2 embert kellett füstmérgezéssel kórházba szállítani, azonban egyelőre halálos áldozatról nem érkeztek hírek. Az épület környékén lévőket pedig biztonságos távolságba evakuálták a tűz közeléből. Az oltási műveletekben pedig az angol tűzoltóság speciális alakulata is részt vesz. A lap arról egyelőre nem írt tájékoztatást, hogy mi okozta a tüzet a munkálatok során.

A megrázó felvételt a férfi kimentéséről itt tudjátok megtekinteni, ezt a videót a The Telegraph munkatársa készítette: