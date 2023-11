Ilyen balesetet még a tűzoltók sem láttak: 50 centis csőbe szorult egy fiatal lány

Hétköznapinak egy kicsit sem nevezhető esethez érkezett riasztás a Szatmár Megyei Szamos Sürgősségi Helyzetek Felügyelőségéhez november 17-én hajnalban: egy 26 éves nő egy 50 centiméter átmérőjű csőbe szorult, amiből nem tudott kiszabadulni. A nővel volt egy férfi is, aki szintén nem tudott rajta segíteni.

Ilyet még a tűzoltók sem láttak Fotó: Szatmár megyei katasztrófavédelem

Ő értesítette a tűzoltókat is, akik négyen érkeztek a helyszínre egy, az autóbalesetek alkalmával is használt feszítő-vágó felszereléssel. Szakembereknek azonban hiába próbálkoztak, nem tudták kiszabadítani a nőt, majd megérkeztek a helyi önkéntes tűzoltók is, akik végül egy markológép segítségével kiásták a cső egy részét, majd a tűzoltók annak oldalát kivágva már ki tudták menteni a fiatalt – írja a Maszol.

Utólag már kiderült, hogy a cső a csatornázási rendszerhez tartozik, arra azonban még továbbra sem derült fény, hogy páros mit keresett az éjszaka közepén az elhagyatott területen, illetve hogy a nő hogyan is szorult be.