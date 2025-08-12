"Nem tudott úszni" - tartozás miatt dobták a folyóba a 13 éves fiút

Egy feltörekvő tinédzser focista meghalt, miután állítólag egy gyors sodrású folyóba dobták tartozása miatt.

A hatóságok napokig keresték a fiatalt, de nem találták meg. (Képünk illusztráció) Fotó: Fotó: Freepik.com

A 13 éves Abdou Ngom-ot állítólag a Tanaro folyóba dobták az olaszországi Piemont régióban, Verduno településen, miután ő és négy másik fiú a közeli városból érkezve a folyóparti strandon akart időt tölteni.

A torinói ifjúsági ügyészség állítólag önkéntes emberöléssel megvádolt egy tinédzsert, akit házi őrizetbe vettek. A rendőrségi kihallgatásokból kiderült, hogy a történtek mögött egy 50 eurós (19 800 Ft) tartózás volt, amit vissza akart szerezni Abdoutól.

Abdou mondta, hogy nem tud úszni, de a másik srác megragadta, és beledobta a vízbe.

- mondta az egyik fiatal a rendőröknek.

Annak ellenére, hogy április 21-én, amikor Abdout állítólag beledobták, jó idő volt, a folyó veszélyesnek bizonyult. A mentőalakulatok egy hét után feladták a keresést a körülmények miatt.

Az Olaszországban született, szenegáli származású fiatal édesanyját, édesapját, két bátyját és húgát hagyta hátra halálával.

Arról álmodott, hogy futballista lesz, először a Bra csapatában játszott, majd a Roreto, Cherasco csapatában. Azonban nem tudott úszni. Sajnos azon a napon nem voltam otthon, és úgy ment el, hogy nem mondta meg az anyjának, hová megy. Különben soha nem engedtük volna, hogy a folyóhoz menjen ezekkel a barátokkal.

- nyilatkozta apja, Khadim a helyi médiának.

A család most abban reménykedik, hogy újraindítják a keresést a fiatal holteste után, így méltó búcsút vehetnek tőle - írta a Daily Mail.