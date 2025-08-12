Csapások sorozata: komoly forgalmi akadályokra lehet számítani, két baleset is történt Bicske közelében

Két baleset is történt egymás után Bicske közvetlen közelében, ezekről számolt be a katasztrófavédelem. Mindkét esetben forgalomkorlátozásra lehet számítani, ezért, aki Bicske környékén autózik, legyen elővigyázatos!
Karambolozott két személyautó Óbarok közelében, az 1-es főút Szár felé vezető szakaszán, a 35. kilométernél. Az egyik gépkocsi a tetejére borult, a másik pedig az út közepén állt meg. A műszaki mentést végző bicskei önkormányzati tűzoltók megszüntetik a forgalmi akadályt.
A karambolt megelőzően pedig egymásnak ütközött egy rakomány nélküli kamion és egy személyautó Bicske közelében, az M1-es autópályát és az 1-es főutat összekötő úton. A járművekben egy-egy ember utazott, mindketten ki tudtak szállni. Műszaki mentés céljából a bicskei önkormányzati tűzoltókat riasztották a balesethez, amelynek helyszínén forgalomkorlátozás lehet.
