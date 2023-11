Jön az országos fagy: akár mínusz 9 fok és hózápor is érkezhet ekkor

Csütörtök reggel országos faggyal indul a csütörtök, akár -9 Celsius fokos értékeket is mérhetünk. Ezután délelőtt még fátyolfelhős, napos, enyhe időnk lesz, azonban délutánra észak felől megvastagszanak a felhők és csapadék is érkezik velük. Este akár zápor és hózápor is előfordulhat hazánkban. Megélénkül emellett a délnyugati szél is. Délután 7 fok körül fog alakulni a maximális hőmérséklet.

Országos faggyal indul a csütörtök reggel / Fotó: Illusztráció/pexels

Pénteken az erősen felhős égből elszórtan kell csapadékra számítanunk, délutántól zápor, és hózápor is előfordulhat. Nagy területen erősödik meg az északi szél, akár viharos lökéseket is tapasztalhatunk. 6 fok körül lesz a napi maximális hőmérséklet.

A hétvégén hidegbetörés várható, erős, olykor viharos északi széllel, és elszórt hózáporokkal, jégdara-záporokkal. Reggelente továbbra is fagyni fog, és délutánra sem melegszik a hőmérséklet 3-4 foknál többre.

Van egy még rosszabb hírünk is

Jelenleg erős hidegfronti hatás terheli az erre érzékeny emberek szervezetét. Ráadásul ez az időjárás különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket. A szív- és érrendszeri betegeknek pedig megterhelő ez az időjárási helyzet, náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki - számolt be róla a Köpönyeg.hu.