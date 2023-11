Elkezdhetsz visszaszámolni, ekkor jön a 2 napos hóesés

Az utóbbi években nem kényeztetett el minket a tél. A síelés, szánkózás szerelmesei jobb híján főleg külföldön hódolhattak szenvedélyüknek. Arról már nem is beszélve, hogy a legtöbb ember már azt sem tudja, mikor havazott utoljára karácsonykor. Eddig ez az ősz is sokkal melegebb volt mint a korábbiak, ám lassan itt a december. Tényleg jön a hó?

Képünk illusztráció / Fotó: Dodó Ferenc

Nos, a koponyeg.hu előrejelzése szerint jövő hét vége felé, november 30-án és december 1-jén egyaránt várható havazás. Igaz, mindkét nap 4 fokos napi maximumokat jósolnak, így nem biztos, hogy tartós lesz a hó.

Nézzük, hogy mi is lesz addig

Mától lejtmenetbe kapcsol az időjárás és a mai 13 fok után ennél már csak kevesebb várható az idei évben. Kedden már csak 10 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, de legalább napsütésben is lesz részünk. Szerdán 6 foknál nem lesz melegebb, ráadásul a hőérzetünket erősen rontja majd a nagy szél. Csütörtöktől aztán kezdetét veszi a 4-6 fokos korszak, vagyis hosszú időn keresztül nagyjából ennyi lesz a napi csúcshőmérséklet. A met.hu előrejelzése is hasonló az elkövetkezendő napokra vonatkozóan, ám ők november 23-ra, csütörtök hajnalra azt írják, hogy akár mínusz 9 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, így aki eddig elmulasztotta volna, feltétlenül cserélje ki télire az ablakmosó folyadékot az autójában és ellenőriztesse a fagyálló hűtőfolyadék hőmérsékletét, hiszen hatalmas kárt okozhat, ha nincs benne fagyálló, vagy nem megfelelő.