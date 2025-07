Fekete gyászba borul az ország szíve: belehalt a támadásba a fiatal énekesnő

Taylor Mitchell, a mindössze 19 éves feltörekvő folkénekes tragikus módon vesztette életét egy csoport prérifarkas támadásában egy kanadai túraösvényen – ő lett az első felnőtt ember, akit ezek az állatok halálra sebesítettek.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Taylor épp első lemezét, a For Your Consideration-t népszerűsítette egy kelet-kanadai turné keretében, amikor a Cape Breton-félsziget egyik népszerű turistaútján, a Skyline Trail-en sétált. A fiatal nő megfelelő túraöltözetben, étel nélkül indult útnak – semmi sem utalt arra, hogy veszélyben lenne. - írja a The Mirror.

A napfényes délutánon történt támadás teljesen váratlanul érte őt. Négy túrázó felfigyelt a kiáltásaira, és bár igyekeztek elűzni a vadállatokat, a sérülések, amelyeket Taylor szenvedett, végül végzetesnek bizonyultak.

A helyszínen a lány holmijait – kulcsait, egy kis kést, véres ruhákat – szétszórva találták meg. Taylor súlyos állapotban volt, még eszméleténél, amikor rátaláltak, és beszélni is tudott a segítőkkel. Először a helyi egészségügyi központba szállították, majd egy halifaxi kórházba vitték, ahol még aznap este, 2009. október 27-én belehalt a vérveszteségbe.