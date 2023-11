Csupa rossz hírünk van csak a hétvégi időjárásról

Bár a novemberi időjárás eddig sem volt igazán kegyes hozzánk, a mostani hétvégén rákapcsol a rossz idő. Pénteken rögön erősen felhős és borult lesz az ég, majd kiadós mennyiségű eső és zápor fog hullani a nyakunkba. Néhány helyen pedig akár zivatar is előfordulhat. Délutánra pedig még az északnyugati szél is viharossá fog fokozódni. Ezek mellé pedig még erős lehűlés is várható, 6 és 11 Celsius fok között fog alakulni a hőmérséklet.

Pénteken leszakad az ég, és ez még semmi! Fotó: Unsplash.com

Szombaton az erős és viharos szél hatására csökkenni fog a felhőzet, ezért az ország középső részében még néhány óráig a nap is előbukkanhat. Emellett azonban elszórtan eső, és zápor is eshet. A hegyekben pedig akár hózáporok is megjelenhetnek, a hőmérséklet pedig mindössze 6-7 fokos lesz.

Vasárnap nyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan kisebb eső is kialakulhat. Reggelre már a legtöbbfelé fagyni fog, és a hőmérséklet délutánra sem fog 5-10 fok közötti értékeknél többet mutatni – számolt be róla a Köpönyeg.hu.