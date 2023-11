Gulyás Gergely: Jogellenesen tagadják meg a nekünk járó pénzek kifizetését

Ezen a héten is volt Kormányinfó, amin Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely tájékoztatták a lakosságot a Magyarországot érintő fontos dolgokról.

Gulyás Gergely / Fotó: Soós Lajos

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője elmondta, hogy 12 órás ülést tartott a kabinet, a legfontosabb témák pedig az uniós költségvetés módosítása, illetve Ukrajna uniós csatlakozása voltak.

A kifizetések rendkívül alacsonyak, és rosszak azok a számok, amelyek az eddigi kifizetések arányát mutatják. Mindezek mellett jogellenesen tagadják meg a nekünk járó pénzek kifizetését

– mondta Gulyás Gergely az EU-ról.

Gulyás Gergely megosztotta, hogy Magyarország egyik fent említett ügyben sem tud hozzájárulni a döntéshez, mivel nincsenek arra számok, hogy mit jelentene Ukrajna csatlakozása az EU-hoz – Ukrajna ügyében minden magyar állást foglalhat.

Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy a jelenlegi kamatszint mellett megmarad a kamatstop, 2024. július 1-ig – a diákhitel kamattámogatása pedig 2024. június 1-ig marad.

Bejelentésre került, hogy tárolási kapacitás nélkül nem lehet hatékonyan használni a zöldenergiát, ezért 70 milliárd forint értékben írtak ki pályázatot ezzel kapcsolatban a lakosság számára, ezt a vállalkozásokra is kiterjesztik.

Gulyás Gergely azt javasolta, hogy mindenki töltse ki a nemzeti konzultációt.

Gulyás Gergely szerint Brüsszelben akkor lesz fordulat, ha az EP-választáson fordulat lesz, a migráció területén is csak ekkor lehet változás.

Az is kiderült, hogy a kórházak adósságait a jövőben is rendezni fogják, illetve azt is elmondta Gulyás Gergely, hogy a kabinet támogat minden fiatalokat és családokat segítő lépést.

Gulyás Gergely elmondta, hogy az EU-nak nincs válasz a határvédelemre, nem segítenek, hanem a határok védelmét segítő szabályokat támadják, és megpróbálják megsemmisíteni őket.

Gulyás Gergely szerint fenntartható a magyar nyugdíjrendszer, a következő 10 évben semmilyen fenntarthatósági probléma nem fenyegeti a nyugdíjrendszert.